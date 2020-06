Fallece hijo de embajador José Antonio Rodríguez y su esposa, Mónika Despradel

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Sebastián de Jesús Rodríguez Despradel, de 20 años de edad, hijo del embajador dominicano ante la Unesco, José Antonio Rodríguez y la reconocida bailarina y productora Mónika Despradel, falleció este viernes en París, Francia, luego de presentar complicaciones tras someterse a una cirugía.

La información la dio a conocer su hermano Jan Babeto Rodríguez a través de su cuenta de Instagram.

“Si hubiese sabido que en enero iba a ser la última vez que te veía, no me hubiesen faltado palabras y esto que escribo lo hubieses escuchado. Fuiste más que un hermano o hijo para nosotros. Nos enseñaste más del amor que cualquiera. Se que fuiste feliz y a pesar de tu condición tuviste una vida plena. Por más tristeza que sienta, la tranquilidad de saber que estás en un mejor lugar me llena. Hasta el día de hoy, no había un ángel perfecto. Gracias por todo, Sebastián”, expresó Jan Babeto en una publicación en la referida red social.

Sebastián, de 20 años, fue diagnosticado con parálisis cerebral cuando tenía tres meses de nacido, fue la fuente inspiración para la Fundación Nido de Ángeles, creada por sus padres, la cual asiste directamente y de forma gratuita a 31 niños y a 75 niños de manera indirecta y costea sus terapias en otros centros con ese tipo de padecimiento.

