Fallece el reconocido director y productor de teatro Harold Prince

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El mundo de Broadway está de luto este miércoles con la muerte a los 91 años de Harold Prince, quien dirigió exitosas obras como “Cabaret”, “El beso de la mujer araña” o “El fantasma de la ópera”, y también conocido productor de piezas como “El violinista en el tejado”.

El trabajo en los escenarios del “príncipe de Broadway”, como se le describía, se extendió siete décadas y le hizo merecedor de 21 premios Tony por mejor dirección, mejor producción y mejor musical, incluyendo uno en 2006 que reconoció su vida dedicada al teatro.

El legendario director y productor, también de la famosa “West Side Story”, falleció tras una breve enfermedad en Islandia, confirmó a los medios en Nueva York su publicista, Rick Miramontez.

Tan pronto se supo de su muerte, el reconocido escritor y productor Andrew Lloyd Webber, autor de “El fantasma de la ópera”, se despidió de Prince a través de su cuenta en Twitter: “No solo el príncipe de los musicales, el rey que dirigió dos de las grandes producciones de mi carrera, Evita y El fantasma de la ópera”.

“Este maravilloso hombre me enseñó mucho y su dominio del teatro musical fue sin igual”, afirmó el famoso autor, que además colgó en su página el video de una conversación que sostuvo con Prince en 2017 sobre anécdotas de su trabajo en conjunto.

El musical “El fantasma de la Ópera”, que aún se presenta en Broadway, también lamentó la muerte de Prince, que comenzó su carrera teatral como asistente de producción con el también premiado dramaturgo y director George Abbott.

“Nos entristece profundamente el fallecimiento de nuestro legendario director, Hal Prince. Nuestras condolencias a su familia en este momento”, señala el mensaje de la producción.

La muerte de Prince, que también colaboró con el pianista, director de orquesta y compositor de “West Side Story”, Leonard Bernstein (1918-1990) y el libretista Stephen Sondheim, con quien más trabajó, fue lamentada también por actores, entre ellos Jason Alexander.

“Uno de los grandes honores en mi vida fue haber conocido y trabajado para Hal Prince”, indicó Alexander, y señaló además que su legado nunca desaparecerá y su recuerdo vivirá en su corazón.

Otras obras en la prolífica carrera de Prince como productor incluyen “The Pajama Game”, “Damn Yankees” y “A Funny Thing Happened on the Way to the Forum”, y en su carrera de director también destacan “Companies”, la primera puesta de “Evita”, “Follies” o “Sweeney Todd”.

En 2015 debutó un musical sobre Prince en Japón, “El príncipe de Broadway”, con canciones de muchos de los proyectos que le hicieron famoso, y en 2017 la pieza llegó a Broadway, la cual codirigió, en su último trabajo, con Susan Stroman.

A Prince, que nació en 1928 en Nueva York, le sobreviven su esposa Judy Chaplin, hija del compositor y productor de Hollywood Saul Chaplin, y dos hijos, Daisy y Charles, y tres nietos.

Cumpliendo con su deseo no habrá funeral sino una celebración de su vida el próximo otoño con la comunidad de Broadway.

