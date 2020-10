Fallece el presidente de Laboratorio Magnachem

View this post on Instagram

Grupo CFG Pasa por la pena de anunciar el fallecimiento de Cristóbal Federico Gómez García-Godoy (Don Freddy), Presidente y Fundador de las empresas del Grupo CFG (Laboratorio Magnachem, C. Federico Gómez y Gary S.R.L.). En nombre del Grupo CFG, ofrecemos nuestras más sentidas condolencias, a la familia Gómez Aristy. Paz a su alma.