Fallece el expresidente del Licey, Pepe Busto

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Falleció la tarde de este miércoles el expresidente de los Tigres del Licey, José Manuel Busto (Don Pepe), según confirmó este jueves el equipo azul a El Nuevo Diario.

Busto, un connotado empresario y dirigente deportivo, fue presidente del Club Atlético Licey en los períodos 2005-07, 2007-09 y 2009-10, en los cuales logró campeonatos nacionales, en el 2005-06 frente a las Águilas Cibaeñas y en el 2008-09, ante los Gigantes del Cibao.

Gracias a su fructífera participación en el mundo deportivo, la Liga Dominicana de Béisbol le dedicó el torneo de béisbol invernal 2017-18.

Precisamente con motivo de esa dedicatoria de Lidom, el destacado cronista deportivo Bienvenido Rojas escribió en aquel entonces sobre las cualidades que adornaban a Busto.

«Hoy la afición del béisbol le rinde tributo a Don Pepe, a un liceísta sin vacaciones, que durante años, fue algo así como la voz de la conciencia azul», escribió Rojas, en una crónica publicada el Diario Libre.

Prosiguió diciendo que «muchos calificativos se le pueden adosar a Don Pepe Busto, pero quizás los más característicos de su personalidad son: directo y frontal. Así lo tratamos en el diario vivir cuando ocupó la presidencia del Glorioso».

«Con el no funcionaban falsas poses y mucho menos la “diplomacia”. Cuando un pelotero le solicitaba algo que no estaba bajo el control de su bolígrafo o dentro del área de su escritorio la respuesta no podía ser otra: “Muy difícil…”.

Hasta el momento no se ha reportado la causa de su muerte ni dónde serán expuestos sus restos.