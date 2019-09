Fallece el expelotero José “El Mackey” Moreno

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Falleció la noche de este viernes José – El Mackey—Moreno en el Hospital Plaza de la Salud. La información fue ofrecida por Erick Almonte, presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro).

Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el deceso de El Mackey, quien fue directivo por muchos años de Fenapepro.

En noviembre del pasado año, la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM) realizó un merecido reconocimiento al “Mackey” Moreno, quien en su trayectoria de 14 temporadas en el béisbol invernal dominicano, se destacó por su gran velocidad y su versatilidad para jugar en el cuadro.

En los últimos 20 años tuvo problemas en sus extremidades inferiores que limitaron notablemente su capacidad motora.

José de los Santos Mauricio Moreno (nacido el 1 de noviembre de 1957 en Santo Domingo) fue un ex utility player dominicano que jugó en la Liga Mayor de Béisbol. Durante tres temporadas en las Grandes Ligas entre 1980 y 1982 militó para los equipos New York Mets, San Diego Padres y Los Angeles Angels of Anaheim.

Aunque Moreno jugó en 82 partidos en su carrera de Grandes Ligas, ocupó tanto la posición de segunda base como la de jardinero derecho. La mayoría de sus apariciones fue como bateador emergente, y algunas como corredor emergente.

Después de su carrera como jugador, Moreno continuó trabajando en el béisbol. En 2007, Moreno fue mánager de los Marineros de Seattle en la Arizona Fall League ganando el campeonato de la liga ese año.

En 2008, Moreno fue nombrado mánager de Everett AquaSox de la Northwest League.

El 13 de enero de 2009, fue nombrado mánager de los Peoria Mariners. Después de la temporada de 2009, fue nombrado nuevamente mánager de Everett AquaSox durante una corta temporada.

El 9 de diciembre de 2010 fue nombrado mánager de los High Desert Mavericks para la temporada de 2011.

Además trabajó en la Liga Venezolana como coach de tercera de los Cardenales de Lara.

