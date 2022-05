Fallece en Santo Domingo el actor estadounidense Ray Liotta, protagonista de “Uno de los nuestros”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El actor estadounidense Ray Liotta, protagonista de la película “Uno de los nuestros”, de Martin Scorsese, falleció la mañana de este jueves a la edad de 67 años mientras este se encontraba durmiendo.

Según informaciones suministradas por su hija al portal “Deadline”, Liotta se encontraba en pleno rodaje que se está llevando en el país, específicamente en la Zona Colonial, de la película “Dangerous Waters”.

Con una carrera irregular, en la que proliferaban los personajes cínicos, vivía una especie de resurgimiento en los últimos años.

Destaca su aparición en la película de Netflix ‘Historias de un matrimonio’, ‘No Sudden Move’ o uno de sus últimos trabajos, la precuela de ‘Los Soprano’, ‘The Many Saints of Newark’, sobre los orígenes de Tony Soprano, donde repitió en uno de los registros que más abundaron en su carrera, el de mafioso. Precisamente fue en la localidad de Nueva Jersey donde nació en 1954 Ray Liotta.

El actor, nominado al Globo de Oro en 1987 por ‘Algo salvaje’, acababa de terminar la película ‘Cocaine Bear’, dirigida por Elizabeth Banks, y tenía previsto protagonizar ‘Working Title The Substance’, junto a Demi Moore y Margaret Qualley.

Carrera actoral

Uno de los primeros papeles del actor sería en el de Joey Perrini en el programa Another World (1978).4​ Él permanecería en esta serie desde 1978 hasta 1981. A partir de entonces se dedicaría al cine en papeles generalmente secundarios. Su gran oportunidad no llegaría hasta 1987, con la película de Jonathan Demme Something Wild (1986) por la que sería candidato al Globo de Oro al mejor actor de reparto por su interpretación del villano Ray Sinclair.

A partir de aquí, las ofertas de Liotta se multiplicarían e intervendría en el retrato cinematográfico del gánsterHenry Hill en la obra de Martin Scorsese Goodfellas (1990), junto con actores como Robert De Niro y Joe Pesci y que recibiría seis candidaturas a los Óscar, incluyendo el Óscar a la mejor película. ​Liotta se ha caracterizado por interpretar a personajes oscuros, fríos y cínicos, de doble estándar que se encubren con una fachada fiable. Como ejemplo, el del policía psicópata en “Falsa Seducción” (1992) que interpretó cara a cara con Kurt Russell y Madeleine Stowe.

Posteriormente aparecería en títulos como Cop Land (1997) con Sylvester Stallone, Hannibal (2001) de Ridley Scott con Anthony Hopkins y que recaudó 351 millones de dólares en todo el planeta. Ha participado en la comedia Heartbreakers (2001) con Sigourney Weaver y Jennifer Love Hewitt y el thriller Blow (2001) junto a Johnny Depp y Penélope Cruz.

Sumó a su filmografía los thrillers Identity (2003) en el que compartía cartel con John Cusack y Amanda Peet, y Smokin’ Aces (2006) en la que aparecería con Ryan Reynolds y Ben Affleck.

Participó brevemente en la comedia Wild Hogs (2007), protagonizada por John Travolta, Tim Allen, Martin Lawrence y William H. Macy que acumuló 253 millones de dólares en todo el mundo.21​ En 2005, su interpretación en la serie de televisión ER (2005) en el capítulo Time of Death, le valió el premio Emmy al mejor actor invitado en una serie dramática.

Más tarde llegarían cintas como el thriller Crossing Over (2008), en la que comparte cartel con Harrison Ford o Ashley Judd y que no fue estrenada en las salas cinematográficas de numerosos países por u mensaje a los inmigrantes;22​ o el drama Charlie St. Cloud (2010), basado en la novela de Ben Sherwood, protagonizado por Zac Efron y Kim Basinger. La película no contó con el beneplácito de la mayoría de críticos cinematográficos.23​

También, prestó su voz en numerosas ocasiones a otros productos multimedia como el personaje de Tommy Vercetti en el videojuego de 2002 Grand Theft Auto: Vice City.24​ Asimismo realizó la función de narrador en el documental del canal National Geographic Inside the Mafia.​ Al igual que en la cinta animada Bee Movie (2007), donde interpretó una irascible versión de sí mismo, o en la serie de televisión animada Bob Esponja, en un episodio de 2008.

En su faceta como productor Ray Liotta ha producido películas como Narc (2002), que él mismo protagonizaba junto a Jason Patric; Take the Lead (2006), protagonizada por Antonio Banderas, producida en categoría de productor ejecutivo y la serie de televisión La línea (2009), también en función de productor ejecutivo, protagonizada por él mismo y Andy García.26​y por último tuvo participación en el video oficial Lovers on te Sun de David Guetta (2014) y Bloodstream de Ed Sheeran con la participación de Rudimental el 2015.

