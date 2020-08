Fallece Ben Cross, el protagonista de Chariots of Fire

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, VIENNA.- Ben Cross, el actor inglés más conocido por su interpretación del atleta olímpico británico Harold Abrahams en el ganador del Oscar de 1981 “Chariots of Fire” y como Sarek, en el reinicio de 2009 “Star Trek”, ha muerto a los 72 años luego de luchar contra una enfermedad aún no especificada.

La noticia se dio a conocer a través de una publicación que colgó su hija, Lauren Cross, en su cuenta de Facebook. “Estoy completamente desconsolada por compartir con ustedes que mi querido padre murió hace unas horas”, reveló. “Había estado enfermo durante un tiempo, pero hubo un rápido descenso durante la semana pasada” declaró su hija en el mensaje que compartió con sus seguidores.

Cross también actuó junto a Richard Gere en First Knight, interpretó a Sarek en el reinicio de Star Trek en 2009 y personificó al príncipe Carlos en William & Kate: The Movie, al tiempo que también emprendía una carrera en la industria de la música con su sencillo Name it, You Got it.

Harry Bernard Cross, su nombre de pila, nació en Londres en 1947 en el seno de una familia de clase trabajadora.

Comenzó a actuar a temprana edad, participando en obras de teatro de la escuela, pero dejó los estudios para trabajar como limpiador de ventanas, camarero, carpintero y carpintero antes de ser aceptado a los 22 años en la Royal Academy of Dramatic Arts de Londres, donde se destacó y ganó el prestigioso premio Vanbrugh bajo el renglón de actuación del año.

De ahí, el artista continuó reclamando una serie de papeles teatrales clave e hizo su debut en la gran pantalla en la épica película de 1976 sobre la Segunda Guerra Mundial “A Bridge Too Far”.