Fallece DJ Erick Morillo, creador del hit “I Like to Move It”

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- El DJ Erick Morillo, falleció este martes en su residencia de Miami Beach a causas desconocidas, según informó el medio TMZ.

La estrella colombo-estadounidense tenía 49 años, y fue conocido por su extensa carrera en la música electrónica, gracias a su éxito de 1993 “I like To Move It”, tema musical que formó parte del soundtrcak de la película animada Madagascar.

“I Like to Move It” se convirtió en un éxito internacional, y llegó a sonar en las estaciones de radios de varios países, alcanzando el puesto #89 en el Billboard Hot 100, y # 5 en la lista de sencillos del Reino Unido. Tanto “I Like To Move It” como “House Of Love”, una canción que lanzó como parte de su producción Smooth Touch, ocuparon la primera posición en el Hot Dance Music Play. El tema musical está interpretado por Mark Quashie, rapero oriundo de Trinidad y Tobago.

Morillo nació en 1971 en la ciudad New York, Estados Unidos, y pasó la mayor parte de su adolescencia entre Cartagenas de India, Colombia, y Nueva Jersey. Asistió a la escuela primaria en San José y la Escuela de Michael, una escuela católica privada, donde egresó en 1985. Luego se gradúa en la Escuela Superior Emerson de Union City en 1989, donde iniciaron sus influencias musicales que incluían ritmos latinos, reggae, y hip hop.

Morillo no se encontraba en el mejor momento de su carrera, pues tan solo el mes pasado, había sido arrestado y acusado de agresión sexual contra una mujer. Según el informe del arresto, la víctima dijo a los detectives que Morillo “hizo varios avances hacia ella, algunos de naturaleza sexual, pero ella rechazó todos sus intentos”. La mujer dijo a la policía que estaba intoxicada y luego encontró una habitación dentro de la casa para dormir sola. Ella “reportó que se había despertado desnuda en la cama, con el Sr. Morillo levantado y desnudo”.