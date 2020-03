Fallece Alberto Amengual, creador del programa más antiguo de la televisión dominicana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO; SANTO DOMINGO.- El periodista dominicano que llegó a entrevistar al papa Juan Pablo y a la Madre Teresa de Calcuta, Alberto Amengual, creador de “Sea usted el jurado”, el programa más antiguo de la televisión criolla, falleció este sábado tras desnucarse en el baño de su residencia.

Su hijo, quien llegó anoche de Puerto Rico para visitarlo, fue quien encontró el cuerpo sin vida de su padre tendido en el suelo.

Según medios locales, Amengual presentía su muerte, de acuerdo al doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, el veterano periodista le pidió de rodillas que cuando falleciera incineraran su cadáver.

“Ayer, él fue a las 10:00 de la mañana, estaba el consultorio lleno de gente, y se arrodilló frente al escritorio y me dijo: doctor, le voy a pedir un favor de nuevo, que cuando yo me muera, que me voy a morir pronto ya, mi cuerpo lo quemen y que usted coja las cenizas y las eche mar adentro, por favor doctor”, narró Cruz Jiminián mientras se encontraba en la residencia de Amengual, acompañando al equipo que realizaba el levantamiento del cadáver, próximo a las 11:30 de la mañana de este sábado.

Además, en horas de la noche de este viernes Amengual llamó por teléfono a Cruz Jiminián para decirle que se sentía mareado y para recordarle la petición que le había hecho sobre su cadáver. En tal sentido, el doctor le dijo que fuera hoy a su consultorio para evaluarlo.

Sus restos serán expuestos en la Capilla La Paz, de la funeraria Blandino, de la avenida Abraham Lincoln, el próximo lunes.

“Sea usted el jurado”, producido y conducido por Amengual cumpliría 54 años en el aire en abril próximo; era transmitido por el Canal 4 RD, de la Corporación Estatal de Radio y Televisión Dominicana, los domingos a las 12:00 pm.

Fue uno de los primeros programas de panel y orientación cultural e informativa en la etapa surgida luego de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina.Amengual, exhortó a las nuevas generaciones a apegarse al oficio periodístico de manera independiente, anteponiendo el derecho de la libre expresión y la democracia ante los intereses comunes.“Permanecer por 53 años en televisión de manera ininterrumpida, no ha sido fácil , sin embargo agregó, que con su perseverancia y su lucha de manera especial en mantener un espacio que sirva de voz para aquellos que no tienen acceso a los micrófonos, han sido factores claves para él lograr mantenerse hasta hoy día, en el emblemático programa “Sea usted el Jurado·”Amengual, exhortó a las nuevas generaciones a apegarse al oficio periodístico de manera independiente, anteponiedo el derecho de la libre expresión y la democracia ante los intereses comunes.El año pasado, para conmemorar el 53 aniversario del espacio televisivo, fue realizado un programa especial que contó con la participación de Rosa Rita Alvarez, presidenta de la fundación Reservas del País, el doctor Antonio Cruz Jiminián, presidente de la Fundación Cruz Jiminián el dirigente político Luis Miguel de Camps, Ercilio Veloz, y Ubi Rivas.

