Fallece a los 84 años, el locutor puertorriqueño Polito Vega

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El legendario locutor de radio puertoriqueño Polito Vega falleció este jueves a la edad de 84 años.

Se desconoce la causa de su deceso.

“Con gran tristeza anunciamos de nuestro querido Polito Vega. No podemos no podemos expresar lo mucho que lo entrañaremos pero estamos agradecidos del tiempo que tuvimos para compartir con el y legado que deja al mundo de la radio. Extendemos nuestras condolencias a sus familias, amigos y fans «, se lee en la red social de La Mega 97, estación donde laboró por muchos años.

Polito Vega nació en Ponce un 3 de agosto de 1938 y se crió en La Playa de Ponce antes de llegar a Nueva York en 1959.

La radio fue su única profesión. Laboró como comentarista y se vio obligado a trabajar en el turno de noche cuando estaba aprendiendo a comunicarse con la gente a través del micrófono desde una cabina de radio aislada. También trabajó para la televisión Telemundo durante tres años, presentando el programa Club de la Juventud. Luego volvió a la radio, destaca una nota de prensa.

Se consideraba a si mismo como un cantante frustrado. Rara vez se quitaba la gorra. Su voz fuerte y la mayoría de sus fans lo reconocían por su tono grave . En su oficina en el centro de Manhattan, le gustaba hablar de música, cualquier tipo, desde salsa hasta reggaetón.

Según indica el documento, en una ocasión mientras hablaba por teléfono manifestó: «Salsa es el género que me ha dado más satisfacción. Me encanta Cha Cha Cha, Guajira y Changó, pero el más hermoso de todos es Son Montuno. La salsa está viva y va a estar viva para siempre».

Polito fue la persona que realizaba un programa de radio los fines de semana sobre salsa (sábados y domingos desde las 12:00 del mediodía hasta las 8:00 PM.), con peculiar sonrisa y carismática estilo logró cautivar la ausencia por muchos años.

Sus Inicios

Su primer programa fue Fiesta Time en 1960 en la estación de radio WEVD-AM. «En ese momento tenía miedo de hablar frente a un micrófono, pero empecé a obtener la aprobación de la gerencia y, lo que es más importante, ser aceptado por el público», dijo Polito Vega, mientras sonreía y posaba para algunas fotos. «Estoy cansado de que me entrevisten y no quiero posar para más fotos».

A principios de la década de 1960, las estaciones de radio solo tocaban música de guitarra y algunos tríos y boleros. Músicos como Machito, Felipe Rodríguez, Tito Rodríguez y Tito Puente estaban cerca, pero ningún DJ tocaba su música. Fue Polito Vega quien tocó el primer sencillo de salsa, que le fue traído por Jerry Masucci, fundador de Fania Records. El disco de 45 rpm fue hecho por Johnny Pacheco y se tituló «El Campeon». Luego vino Che Che Cole de Willie Colon y fue entonces cuando la salsa realmente comenzó en la Gran Manzana. Polito Vega estuvo allí todo el tiempo respaldando la música.

“Si quieres tener éxito en la vida, tienes que estudiar y prepararte para los cambios. Deja atrás el ego y trata a la gente con decencia y respeto. Trato de no ofender a nadie porque no quiero irme a la cama con problemas en la cabeza», dijo en una entrevista Polito Vega, quien le gustaría se recordado como una persona feliz.

Se la hacía difícil pensar en el retiro

Hace unos años se le preguntó sobre la jubilación , cosa que para ese entonces no tenía en sus planes pero que con calma lo haría a corto plazo. Dijo que lo está pasando bien y que todavía está lleno de energía. «Tal vez me jubile dentro de cinco años, pero no estoy seguro de que suceda tan pronto».

Dentro de la larga lista de conciertos en el Madison Square Garden le acompañaron figuras de la talla de Enrique Iglesias, Paulina Rubio, Alejandro Sanz, Laura Pausini, Luis Fonsi, Christian Castro, Don Omar, Gloria Trevi, David Bisbal, Arthur Hanlon, Alexander Acha y Fanny Lu. Gilberto Santa Rosa, Victor Manuelle, El Torito, Millie Quesada, Olga Tañon, Oscar de León, Elvis Crespo, Grupo Mania, Toño Rosario, Los Hermanos Rosario, Luis Enrique, El Canario, India, Tito El Bambino, Henry Santos (Aventura), Alexis y Fido, Aymee, Domingo Quiñonez y Flex

Relacionado