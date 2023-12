Fallece a los 78 años empresario venezolano Gustavo Cisneros

EL NUEVO DIARIO, VENEZUELA. – Falleció este viernes Gustavo Cisneros, famoso empresario venezolano que se dio a conocer por la empresa de medios de comunicación y entretenimiento, que abarca compañía como Venevisión Internacional, (Cisneros Media), una empresa global de entretenimiento en español.

«Cisneros Media anuncia con profundo pesar el fallecimiento de Gustavo Cisneros Rendiles, Presidente de nuestro Consejo de Administración, un líder visionario cuya influencia se extendió mucho más allá de los confines del ámbito empresarial, destacado por su visión estratégica y compromiso con la innovación», escribieron en la cuenta X de Cisneros Media, vía en donde anunciaron el fallecimiento del empresario.

Gustavo Cisneros nació en Caracas el 20 de noviembre de 1945. Recibió numerosas condecoraciones no solo como empresario televisivo, sino por su habilidad en otros negocios. Tenía unos años retirado de la actividad empresarial; dejándole las riendas a Adriana, una de las hijas que tuvo en el matrimonio con Patricia Phelps.

Gustavo Cisneros era presidente de la Junta Directiva de Cisneros, uno de los grupos de empresas privadas con mayor presencia en el mundo en las áreas de medios de comunicación, entretenimiento, telecomunicaciones y productos de consumo.

En su calidad de presidente del grupo desde 1970, Gustavo Cisneros dedicó su vida tanto al desarrollo estratégico de Cisneros como al avance global de la región.

