“Faith”, premio al Mejor documental en un festival DocsBarcelona de récord

La organización del festival ha calificado el récord, con 130.000 espectadores, de “éxito de una edición histórica y, por primera vez, de ámbito nacional”, gracias a la ventana en Filmin, donde ha multiplicado su difusión: de 12.500 espectadores en 2019 en las salas de Barcelona en diez días de programación, a más de 130.000 este año, todos en línea.

En palabras de su director, Joan González: “Hace cuatro años tuvimos por primera vez más de 10.000 espectadores, hace dos superábamos los 25.000, incorporando también los visionados en línea, y este año, los 130.000 espectadores. No podemos más que estar agradecidos a todos los que lo han hecho posible este año y a lo largo de estos veintitrés años”.

La edición 2020, que ha acogido 36 documentales provenientes de 22 países, ha consolidado el formato en línea, que “ha llegado para quedarse como segunda ventana del festival”.

Si se compara la cifra de público con otros festivales europeos, los datos son “reveladores”: DOK.fest Munich ha tenido 75.000 espectadores en su edición en línea, y CPH:DOX (Copenhague), 117.000 (viniendo de cifras de espectadores en salas similares a las anteriores ediciones).

Las actividades de industria y dirigidas a los profesionales, ubicadas este año en el entorno digital del festival, también han experimentado un gran crecimiento.

El DocsBarcelona ha despedido la 23 edición con el estreno de “Forman vs. Forman”, de la cineasta checa Helena Trestíková, que retrata la figura de su compatriota Milos Forman, mítico director de filmes como “Amadeus” o “Alguien voló sobre el nido del cuco”.

La gran triunfadora de esta edición ha sido “Faith”, en la que la Pedicini penetra en el día a día de una secta de monjes guerreros, formada por luchadores de artes marciales que se preparan para salvar al planeta cuando llegue el apocalipsis.

Ganadora del Premio DocsBarcelona al Mejor Documental, “Faith” ha sido la favorita del jurado, compuesto por Montse Armengou, Jordi Costa y Maria Xinxó, y presidido por la responsable de Industria de DOK Leipzig, Brigid O’Shea.

Ademas, el jurado ha concedido una Mención especial a “The Letter”, de la keniana Maya Lekow, líder del grupo musical Maya & The Big Sky, y el australiano Christopher King, “por su retrato intergeneracional y del trauma heredado del colonialismo”.

De entre las películas proyectadas en la Sección Oficial Panorama, los miembros del jurado han otorgado el Premio Nuevo Talento, dirigido a cineastas debutantes, a “Solo”, de Artemio Benki, que murió hace unos meses, después de acabar una emocionante película que muestra la experiencia del pianista Martín Perino como paciente de un hospital psiquiátrico.

En la Sección Oficial Latitud, patrocinada por Antaviana Films y dedicada a la producción de la Península Ibérica y América Latina, el jurado formado por Cosima Donnoritzer, Teresa Font y Eulàlia Iglesias, ha distinguido “El gran viaje al país pequeño”, de la uruguaya Mariana Viñoles, sobre la vida de dos familias sirias afincadas en Uruguay, después de participar en un programa de ayuda humanitaria impulsado por el expresidente José Mujica.

La heterodoxa sección “What the Doc!”, abierta a propuestas innovadoras y arriesgadas, ha premiado “Il varco”, de los italianos Michele Manzolini y Federico Ferrone.

16nou patrocina el premio de la Sección DOC-U, espacio de exhibición dedicado al talento documental de los centros de estudios superiores de Cataluña, que este año ha recaído en “Mareas ocultas”, dirigida por Mònica Cambra.

El Jurado Joven Reteena, formado por Oriol Pla, Mònica Cambra, Raül Baell, Pablo Mérida y Miriam Laaziz, ha decidido que su premio sea para “That Which Does Not Kill”, una delicada aproximación al tema de la violación dirigida por la cineasta belga Alexe Poukine.

Entre los galardones del público, el Premio del público ha sido para “¿Puedes oírme?”, de Pedro Ballesteros. Los espectadores adolescentes han decidido que “Lo que dirán”, de Nila Núñez, se lleve el Premio Docs&Teens; y el galardón Docs del Mes, que recoge los votos que, a lo largo del año, han ido emitiendo los asistentes a las proyecciones de la red, ha correspondido a “Womanhood”, de Beryl Magoko.

Completan el palmarés los premios de la industria:

– Premio Public Pitch: “Science Fiction”, de Matthew Barton, Francisco Forbes y Ferran Romeu.

– Premio DAE al Nuevo Talento: “Long Live My Happy Head”, de Will Hewitt y Austen McCowan.

– Premio FipaDoc: “Savoy”, de Zohar Wagner.

– Premio East Doc Platform: “Fight”, de Lilit Movsisyan.

– Premio Music Library: “1001 days”, de Chloe White.