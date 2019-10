Fadul vaticina PLD no se dividirá y se mantendrá en el poder con la gran mayoría del pueblo dominicano

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- José Ramón Fadul (Monchy), miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y delegado de esa organización ante la Junta Central Electoral, sostuvo hoy que la corriente danilista siempre apuesta a la unidad y aseguró que ese partido va a seguir en el poder junto a sus fuerzas aliadas y sus movimientos de apoyo, con la gran mayoría del pueblo dominicano.

Enfatizó que en todas las encuestas, esa organización política tiene más de un 53% de simpatía como fuerza política y ahora con este movimiento que hubo de las primarias abiertas “esto le dio un nuevo impulso porque arropamos nosotros la actividad política nacional”.

Citó la gran cantidad de candidatos populares del PLD comenzando por el candidato presidencial Gonzalo Castillo, así como aspirantes a senadores, diputados, alcaldes y regidores. “Tuvimos una movilización enorme que eso revitaliza el partido, fortalece el partido”.

Con relación al desconocimiento de los resultados y las reclamaciones que ha hecho el otro sector del PLD, Fadul dijo que nadie cuestionó el sistema y la Junta Central Electoral hizo el conteo al 20% y no se evidenció ninguna anomalía ni hubo una sola impugnación a nivel nacional en ninguna mesa.

“Hay que prepararse siempre en los procesos electorales, en todas las competencias, que hay que ir a ganar o perder. Ahora hay gente que no le gusta la competencia porque genera perdedores”, manifestó al ser entrevistado en el programa Matinal 5, por los periodistas Persio Maldonado, Alberto Caminero, Lorenny Solano y Geraldino González.

Dijo que en el sector danilista “nosotros no le tememos a nada, que se haga lo que la Junta considere que se tiene que hacer; que se haga. A mí de manera muy particular lo que sí me preocupa es que tratan de invalidar a la Junta, de quitarle legitimidad y eso es peligroso frente a las elecciones nacionales, congresionales y municipales de febrero y mayo. Eso sí es peligroso, no podemos jugar a eso”.

Dijo que los partidos políticos y en el caso del PLD, buscaron como árbitro externo de este proceso interno a la JCE, y todos vieron lo transparente y tranquilo que fue este proceso y no ha habido impugnaciones “salvo posterior a la derrota”.

Ante estos reclamos del otro sector, dijo que lo lógico es atenderlos ante las instancias correspondientes, pues están en su derecho legítimo. “Nosotros hemos apostado a la Junta y por eso la buscamos de árbitro”.

No obstante, añadió que “ahora lo que ese árbitro que está ahí, lo que estamos viendo es el sistema de partidos, preservar el sistema de partidos y preservar los partidos políticos es preservar la Junta también. Y preservar la Junta frente a un proceso que se avecina, donde se van a elegir las autoridades que van a regir el país del 2020 al 2024, entonces tenemos que tener un árbitro, un organismo que tenga plena garantía a la ciudadanía de que actúa con idoneidad, que son gente seria y que actúan con transparencia, que es lo que está haciendo esa junta en el fondo”.

Exhortó a pensar que el PLD es un proyecto político de todos, que el PLD debe conservar el poder, junto a sus fuerzas aliadas y sus movimientos de apoyo, para continuar transformando este país como lo está haciendo el presidente Danilo Medina.

“Esto no es un proyecto en el que pueden estar las razones personales o las ambiciones personales por encima de un proyecto nacional que fundó Juan Bosch que es el PLD. Debemos estar claro en eso. Pensemos ya hacia el futuro en buscar la unidad, en aglutinar la mayor cantidad de fuerzas para ir a los procesos electorales que vienen, nacionales, congresuales y municipales con todas las fuerzas posibles”, manifestó.

Con relación a la seguridad sobre las manifestaciones anunciadas por el otro sector del PLD, dijo que en este país estamos acostumbrados a las movilizaciones sociales y las protestas “y eso está garantizado, nosotros queremos que se hagan en paz, es lo único y se les da la protección debida”.

Entiende que esos son desahogos sociales que fortalecen la democracia, que permiten que la gente pueda expresarse. “En países como los nuestros, donde hay tantos medios de comunicación, donde hay tanta apertura democrática, garantías institucionales, donde hay tanta libertad de expresión, garantías institucionales que tenemos, esos son mecanismos que permiten los desahogos sociales. Esto es un ejercicio que permite el fortalecimiento de la democracia y tenemos que verlo así”.

Anuncios

Relacionado