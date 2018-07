Fadul considera no es oportuna reunión del órgano de comicios convocada este miércoles

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, Monchy Fadul, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, dijo que la prórroga por 15 días otorgada al Senado y la Cámara de Diputados, con la convocatoria a una legislatura extraordinaria, es tiempo suficiente para que se apruebe definitivamente los proyectos de Ley de partidos y agrupaciones políticas y sobre Régimen Electoral.

“Creo que esta prórroga hecha por el presidente Danilo Medina mediante decreto es más que suficiente para dotar a la República Dominicana de una Ley de Partidos”, comentó Fadul.

Entrevistado en el programa Hoy Mismo y referido por la Secretaría de Comunicaciones del PLD, expresó que la mayoría de los legisladores tienen una posición definida en el Congreso Nacional con respecto a la tan esperada ley.

“El respeto a la institución es el respeto a las mayorías. Las minorías deben someterse a la decisión de las mayorías. Eso es lo que debe primar a nivel institucional”, indicó el también ministro de Interior y Policía.

El dirigente político confirmó también que la Junta Central Electoral convocó a una reunión para este miércoles a las 10:00 de la mañana a los presidentes, secretarios generales y delegados políticos de los partidos.

En ese sentido, señaló que si es para tratar el tema de la ley de partidos y agrupaciones políticas la institución debería esperar que pase el tiempo de la prórroga dada por el Poder Ejecutivo al Congreso para conocer este proyecto.

Planteó a ese organismo la posposición de la reunión convocada para el miércoles con los representantes de los partidos políticos para debatir el tema de las primarias en el proyecto Ley de Partidos en razón de que es un tema del dominio del Congreso, que es uno de los poderes del Estado.

Fadul, quien es delegado del PLD ante la JCE, considera que la reunión no es oportuna en momentos en que se extendió la legislatura en el Congreso Nacional para buscar la aprobación de la Ley de Partidos y la Ley de Régimen Electoral.

No obstante confirmó que acudirá a la convocatoria, junto al secretario general, Reinaldo Pared Pérez y que se estaba contactando con presidente del partido, el ex presidente Leonel Fernández para que también confirme su asistencia o no al encuentro.

Consultado en torno a la reunión del Comité Político pautada para el 6 de agosto manifestó que en la misma se prevé, tratarían los temas de la suspensión de los titulares de Organización y Finanzas del partido, así como lo relativo a los bufetes directivos de las cámaras de senadores y diputados.

Anuncios

Relacionado