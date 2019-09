Facebook podría ocultar la cantidad de “Me gusta” dentro de su plataforma

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ESTADOS UNIDOS. La red social Facebook anunció que está pensando en ocultar al público la cantidad de “Me gusta” que tiene una publicación dentro de su plataforma, esto con el fin de que quienes publiquen en la red social lo hagan más pensando en calidad, originalidad y así dejar de lado la competencia.

Facebook comenzó con el famoso ‘Like’, la manito arriba que funcionaba como la aprobación completa de la publicación e iba sumando, luego con algunos trucos, los usuarios lograban marcar como ‘No me gusta’ a las publicaciones, por lo que la plataforma comenzó a analizar las acciones de sus usuarios y diversificaron el ‘Me gusta’ con más reacciones.

Me gusta, Me encanta, Me divierte, Me enoja, Me gusta y Me entristece, son las opciones que tienen los usuarios de Facebook para interactuar con las publicaciones en Facebook. Para muchas marcas lo que realmente importa, más allá de los me gusta, son los comentarios y las veces que se comparten las publicaciones, pues eso mejora la visibilidad y aumenta el engagement.

Con las reacciones de Facebook puedes demostrar de 6 formas la emoción que te genera una publicación de algún contacto o de alguna marca.

Instagram está probando esta actualización en 7 países, entre los que se encuentran Canadá y Brasil, dejando público solo algunos nombres de amigos mutuos a quienes les ha gustado la publicación sin revelar el número total de corazones recibidos.

Es ahora cuando Facebook confirmó a TechCrunch que está pensando probar la eliminación de la cantidad Me gusta de las publicaciones para quienes ven el contenido.

Esta nueva actualización y decisión de la plataforma no ha sido implementada todavía, es probable que Facebook lo haga gradualmente y retroceda si perjudica significativamente el uso o los ingresos publicitarios.

Relacionado