Facebook e Instagram sufren caída a nivel mundial

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- Las redes sociales Facebook e Instagram han sufrido una caída en gran parte del mundo este jueves, según reporta la popular aplicación DownDetector.

La caída de Instagram comenzó a eso de las 10:48 am de Chile, 13.38 horario GMT, y tiene problemas en un 74% con el newsfeed que no se puede actualizar y con las historias en un 11% y el logueo en un 13%.

En tanto que la empresa matriz, Facebook también está con problemas y con actualizaciones muy lentas.

Instagram se refirió a la caída y dijo lo siguiente al respecto:

“Somos conscientes de que algunas personas actualmente tienen problemas para acceder a la familia de aplicaciones de Facebook, incluido Instagram. Estamos trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad lo más rápido posible. #InstagramDown”.

We’re aware that some people are currently having trouble accessing Facebook’s family of apps, including Instagram. We’re working to get things back to normal as quickly as possible. #InstagramDown

— Instagram (@instagram) November 28, 2019