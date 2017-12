Facebook devela nueva tecnología de reconocimiento facial

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CALIFORNIA. Cuando Matt King, un ingeniero ciego, comenzó a usar Facebook hace ocho años, tuvo que evaluar si valía la pena dedicar toda la mañana del sábado a revisar si uno de sus amigos estaba en su lista de amigos. Esos eran los recursos que las personas con discapacidades visuales tenían entonces: casi nada.

Ahora, gracias a software que convierte texto a audio, King necesita apenas unos segundos para hacer aquella tarea. Y debido a un nuevo servicio de reconocimiento facial que la red social develaba en las próximas horas, ahora puede saber qué amigos están en las fotos, incluso aquellos que no han sido etiquetados por otros usuarios.

La tecnología de reconocimiento facial, que usa algoritmos artificiales inteligentes, aparentemente no ha cambiado mucho desde que Facebook comenzó a usarlo en el 2010 para indicar la identidad de personas en fotos. Pero después de agregar información que recogieron a través de miles de millones de interacciones de usuarios, Facebook se siente lo suficientemente confiado de promover su uso a nuevas áreas.

“Lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial es permitir que cualquier persona pueda disfrutar esta experiencia”, dijo King, de 52 años, quien perdió la vista cuando estaba en la universidad debido a una enfermedad degenerativa y ahora trabaja para Facebook como especialista en accesibilidad. Además de mejorar el reconocimiento facial, Facebook también ha automatizado en años recientes las descripciones de lo que está ocurriendo en una foto. (Eso se mantiene en una etapa relativamente primitiva porque están limitadas a solo unos 100 conceptos y una media docena de verbos activos.)

Para los que pueden ver, las nuevas configuraciones de reconocimiento facial también ayudará a combatir a impostores. A partir del martes, Facebook notificará a los usuarios si alguien ha subido el rostro de alguien como su foto de perfil. Y justo a tiempo para la temporada de fin de año, en la que mucha gente se alegra con alcohol, un usuario también puede ser notificado si alguien en su red de amigos ha publicado una comprometedora foto suya sin etiquetarlo.

Esto no se ha perfeccionado. Por ejemplo, si uno no quiere que publiquen la foto que le tomaron borracho cantando karaoke, uno no puede vetar las fotos publicadas por tus amigos, aunque sí le puede pedir que las quite. Las violaciones o disputas graves pueden ser denunciadas al personal de Facebook, que las evaluará conforme a los estándares de su comunidad.

Facebook deja que la persona que publica la foto tenga la última palabra, para poder abordar situaciones como discursos públicos, donde el orador no debe de estar en control de lo que se comparte.

