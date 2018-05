Facción de Alexandra Izquierdo aún no sabe si participará en Asamblea del PRSC

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Alexandra Izquierdo, dirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), aseguró este martes que si los miembros de ese partido no llegan a un acuerdo, no participarán en la Asamblea Nacional Ordinaria que escogerá a las autoridades de esa organización el próximo domingo 20 de mayo.

Izquierdo manifestó que pese a la sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) que anula la Asamblea Nacional Ordinaria celebrada por esa organización el 17 de septiembre del pasado año y ordena la reintegración de Víctor (Ito) Bisonó, Marino Collante, Modesto Guzmán, y Joaquín Ricardo, entre otros, al este partido, estos no están incluidos dentro de la plancha de la asamblea.

La miembro del Directorio Presidencial, afirmó que hay situaciones en las cuales están deliberando, hasta donde es correcto que participen o no en la asamblea del domingo.

Dijo que durante esta semana están analizando si ser parte o no de ese proceso.

“En la plancha que se está presentando para la Asamblea Nacional Ordinaria, nosotros hasta ahora no somos parte de ella, entonces de ser así no iremos, porque uno no puede ir a un proceso eleccionario sin ningún tipo de posibilidad, sino que debemos estar seguros de que vamos a ir igual de derecho y esto solo se puede lograr mediante un acuerdo”, aseguró.

Dijo que en lo primero que tienen que trabajar es en la unidad, “no ir a una asamblea a pelear, ni a tener ningún tipo de situaciones que podamos lamentar”.

Señaló que en esta semana se debe lograr hacer un acuerdo entre las partes para realizar una plancha electoral justa para todos los dirigentes del partido.

Puntualizó que aunque la militancia de ese partido parece pequeña, no es así, sino que estos esperan por un líder y la unidad y capacidad de poder ceder.

“Debemos trabajar todos juntos, porque al final somos balaguerista”, resaltó.

