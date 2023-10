Ezequiel Durán fue sacado de roster de serie de comodín por los Rangers

EL NUEVO DIARIO, TEXAS.- Los Rangers anunciaron su plantilla para la Serie de Comodines de la Liga Americana contra los Rays antes del Juego 1 el martes.

El utilitario Ezequiel Durán quedó fuera del roster, mientras que el club decidió llevar tres receptores en Jonah Heim , Mitch Garver y Austin Hedges . El jugador de 24 años está bateando .190 en sus últimos 15 juegos, pero su tiempo de juego se ha deteriorado desde el regreso de Corey Seager al cuadro interior tras una lesión y la convocatoria de Evan Carter en los jardines.

Por el lado del lanzador, la exclusión de Jonathan Hernández fue la mayor sorpresa luego de que lanzó bien en la recta final, con efectividad de 2.89 en sus últimas siete salidas. Los Rangers anunciaron que el derecho está lesionado por una distensión en el lateral derecho, una lesión que el manager Bruce Bochy dijo que sufrió durante el Juego 162, cuando Hernández lanzó una entrada perfecta con dos ponches en la derrota de Texas por 1-0 ante Seattle.

Bochy agregó que no es probable que Hernández esté disponible para la potencial Serie Divisional.

El novato Grant Anderson, quien no ha lanzado en un juego de Grandes Ligas desde el 25 de agosto, reemplaza a Hernández en el bullpen.

A continuación se muestra una lista de la lista de comodines de 26 hombres de los Rangers:

Lanzadores (13)

Grant Anderson, LD

Brock Burke, LD

Matt Bush, LD

Aroldis Chapman, LD

Dane Dunning, LD

Nathan Eovaldi, LD

Andrew Heaney, LD

José Leclerc, LD

Jordan Montgomery, LD

Martín Pérez, LD

Josh Sborz, LD

Will Smith, LD

Chris Stratton , LD

Jugadores de posición (13)

Evan Carter, OF

Adolis García, OF

Mitch Garver, C

Robbie Grossman, OF

Austin Hedges, C

Jonah Heim, C

Travis Jankowski, OF

Josh Jung, 3B

Nathaniel Lowe 1B

Corey Seager, SS

Marcus Semien, 2B

Josh Smith, INF

Leody Taveras, DE