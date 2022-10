Exvocalista de La Oreja de Van Gogh causa preocupación por su aspecto físico

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.-La exvocalista de La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, causó revuelo en las redes sociales por el desmejorado aspecto físico que se le ve en una foto.

La artista, de 46 años de edad, oriunda de Irún, España, compartió en su cuenta de Instagram dos fotos idénticas en blanco y negro de su rostro, lo cual causó revuelo entre sus fans.

En estas se le puede ver sin ninguna gota de maquillaje, despeinada y con una expresión completamente seria.

Ambas publicaciones fueron compartidas sin ningún comentario o explicación, pero la española respondió con mensajes ambiguos a algunos de sus seguidores; el más extraño fue el siguiente:

”Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?’’

Por otro lado, la cantante reveló hace solo unos días que lanzaría un nuevo single y se cree es parte de su promoción.

Aunque el proyecto todavía no tiene título ni fecha de lanzamiento, Montero subió un pequeño adelanto de lo que viene como solitaria.

