Exvicepresidente Alburquerque dice que la decisión del 24 será entre Luis y Leonel

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exvicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, afirmó este domingo que las elecciones del 2024 serán decididas entre el expresidente Leonel Fernández y el presidente Luis Abinader.

Alburquerque, quien es miembro de la Dirección Política de la FP, afirmó que la organización que lidera Fernández es el principal partido de la oposición con apenas tres años de formación.

“Aquí la contienda en el 2024 va a ser entre Luis Abinader y Leonel Fernández, aquí el líder de la oposición en estos momentos es Leonel Fernández”, enfatizó.

Durante una entrevista en el programa “Esferas de Poder”, proclamó que las últimas encuestas de sectores empresariales daban hace algunos meses un 39 % a Abinader y 37 % a Fernández.

“En una de las últimas ya, que pude presenciar y estudiar, ya Fernández tenía un 39 % y Abinader bajaba a un 38 %, o sea, ya está en primer lugar y si nosotros avanzamos y examinamos la estructura del partido, entonces vemos como ya tenemos estructuras en el Distrito y todas las provincias, y en cada uno de los municipios, igualmente en los distritos municipales”, adujo.

El político expresó satisfacción por la labor desarrollada y adelantó que en enero próximo la FP depositará el padrón con los nuevos afiliados del último semestre, para comenzar el 2023 con 500,000 más de los que tiene actualmente.

En otro orden, el prestigioso jurisconsulto consideró que no se le puede impedir a los partidos políticos que hagan reuniones bajo techo o pongan una valla pidiendo afiliación de militantes.

“Otra cosa es que tu comiences a hacer campaña electoral por un determinado candidato, son cosas totalmente diferentes”, significó.

Indicó que realizar reuniones que no trasciendan al público es un significado de que no hay democracia.

Manifestó que hay que distinguir entre promover una candidatura y una organización política, que asegura no es lo mismo.

La inseguridad es preocupante

El exvicepresidente de la República, doctor Rafael Alburquerque, advirtió que la inseguridad caracterizada por la delincuencia es preocupante y mucha gente tiene miedo de salir a las calles.

“Muy preocupante, o sea, hay realmente miedo en la población, la gente ya no quiere salir de noche, no hay días que no haya un asalto, no hay día que no haya un homicidio, la ciudadanía está verdaderamente alarmada”, adujo.

Sostuvo que la gente piensa que la delincuencia se ha ido de la mano y el Gobierno se siente desbordado por la comisión de actos delictivos y no sabe qué hacer.

Consideró que se están dando palos a ciegas, como la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en la provincia de Santo Domingo, después de las 12:00 de la noche.

Dijo entender que con esta medida no se evitará la ocurrencia de actos delincuenciales, que siguen campeando por sus fueros con asaltos.

“Es un fenómeno realmente complejo, no se va a resolver obligando a que no haya venta de bebidas alcohólicas a partir de las 12:00 de la noche, no se va a resolver tampoco dando palos”, agregó.

Relacionado