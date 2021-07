Extrema pobreza arropa a Jacoba Burgos en Haina; familiares y vecinos piden ayuda

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Familiares y vecinos de una envejeciente que vive en condiciones de extrema pobreza en la comunidad El Túnel, de Quita Sueño, en Haina, pidieron este jueves la ayuda de autoridades y de personas caritativas para que la destartalada vivienda no le caiga encima.

Narraron que la señora Jacoba Burgos, además de encontrarse en delicada condición de salud, carece de los insumos básicos para vivir dignamente.

La señora Burgos vive en condiciones deplorables, tiene la cocina en el patio y duerme en una cama que no le permite descansar por el deterioro en el que se encuentra.

A través de un vídeo su vecino e hija mostraron como vive Jacoba, narrando cada detalle en el que se encuentra su vivienda e imploró por una ayuda humanitaria.

Su hija, que no fue identificada, dijo en el audiovisual que ella no tiene la condición económica para apoyar a su madre, ya que se dedica a ser empleada domestica y no tiene suficientes ingresos que le permitan sacarla de la situación en que se encuentra.

La residencia de Jacoba Burgos esta ubicada en la calle 3ra. de la comunidad El Túnel, de Quita Sueño, en Haina.

Solicitó a todas las instituciones públicas y privadas, así como a personas caritativas que deseen aportar a esta causa, que acuden en auxilio de su progenitora doña Jacoba Burgos.

Si desea ayudar para mejor las condiciones de vida de la humilde mujer que pasa el día recolectando botellas para sobrevivir, puede llamar al Roberto Ogando al número 829-441-2606.

