Extravagancias y rarezas de los famosos en el sexo

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – Vómitos, vibradores extra caros, exámenes médicos…, muchas celebridades lo tienen claro. Al momento de tener relaciones sexuales no van con convencionalismos.

Hemos recopilado informaciones de medios internacionales con las rarezas de algunos personajes famosos…en el sexo.

El primero de los protagonistas fue el actor Will Smith. El estadounidense, quien reveló hace poco que recurrió a una experta en sexo tántrico y a drogas naturales tras romper con Jada Pinkett, encontró a su primera novia siéndole infiel, y desde ahí se desarrolló en él una rara patología, combinaba los orgasmos y los vómitos.

Tras el engaño sufrido, el popular actor decidió tener relaciones desenfrenadas con todo tipo de mujeres llegando a un punto en el que el sexo era insano tanto que le hacía tener arcadas y vómitos después de tener un orgasmo.

Will Smith desveló también que desearía “un harén” con la actriz Halle Berry o la bailarina Misty Copeland.

Jennifer Lawrence y su misofobia

Por su parte, la actriz Jennifer Lawrence tiene una cosa clara: solo mantiene relaciones con novios serios. Además, les exige un reconocimiento médico previo por su fobia a los gérmenes porque se declara con misofobia.

En cambio Justin Bieber, que tras ser adicto al sexo y tener que mantener varias relaciones al día, se abstuvo voluntariamente durante un año antes de casarse con su esposa.

Justin Timberlake reconoce que no le gusta escuchar nada de música mientras tiene relaciones sexuales porque las notas le desconcentran.

El vibrador ‘extra caro’ que Beckham le regaló a Victoria

También es conocida la historia de que David Beckham le regaló a Victoria Beckham un juguete sexual de 2 millones de dólares. El vibrador era de platino y diamantes.

El actor Armie Hammer, que además es heredero de una impresionante fortuna, al parecer tiene una fascinación con el canibalismo y con la dominación sexual.

El actor ha declarado que eso es totalmente falso, y sin embargo, se vio obligado a renunciar a participar en la comedia romántica “Shotgun Wedding” con Jennifer López, que se rodó en la República Dominicana.

A pesar de que actualmente Angelina Jolie es súper discreta con su vida privada, hubo momentos a lo largo de su carrera en que no fue así y compartía mucha información “de más”.

En 2007 reveló a la revista “Ok” que era “muy sexual” cuando estaba ¡en kinder! “Formaba parte de un grupo que se llamaba las ‘kissy girls’, jugábamos un juego que yo inventé, en el que nos quitábamos la ropa y besábamos a los niños ¡me metí en graves problemas!”.

La actriz también reveló a la revista que perdió la virginidad a los 14 años en circunstancias muy particulares: “Había empezado a tener relaciones sexuales con mi novio y las sensaciones sencillamente no eran suficientes. Ya no me sentía una niña pequeña, en un momento tomé un cuchillo y lo corté, y él a mí” #ooops.

Sin embargo, Angelina atribuye a su primer esposo, el actor inglés Jonny Lee Miller, el haberla alejado de su “lado oscuro”.

Al parecer, la bella Scarlett Johansson, no piensa en los autos solamente como en vehículos para ir de un lugar a otro o para disfrutar de la velocidad. En una entrevista con la revista “Playboy”, aseguró que le gustaba la idea de “hacerlo” en un auto.

“Pienso que tener relaciones en un coche es sexy. Si estuviera en un estado de ánimo ‘juguetón’ y quisiera hacer algo loco, divertido y sexy, creo que pensaría en el asiento de atrás del coche”. Claro que cuando dijo esto, apenas tenía 20 años, muchas cosas pueden haber cambiado desde entonces.

La famosa modelo y presentadora de televisión Heidi Klum reveló a la revista “Marie Claire” que le gusta disfrazarse en la intimidad. Ella lo explicó así: “Es bueno hacer un esfuerzo de vez en cuando en la recámara y disfrazarte de algo o hacer algo fuera de lo típico. Algunas personas son más aventureras en la cama y otras más aburridas. Si eres salvaje y loca, hazlo saber, para que tu pareja sepa que tienes unos pequeños cuernitos que te salen de vez en cuando” , dijo a la publicación.

