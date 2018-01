El extraño desplante a Andrés Bautista

El Partido Revolucionario Moderno (PRM), una sinrazón política que existe únicamente porque su dirección, imbuida del mas profundo espíritu anti democrático, prefirió abandonar su antiguo PRD, antes que luchar por el control de la organización. Es el único caso en la historia político-partidaria dominicana, donde la mayoría se auto expulsa y deja la minoría al mando de una institución.

Esta incongruencia histórica, algún día habrá que explicársela a las futuras generaciones de ese nuevo partido; porque ellos sin dudas, exigirán una coartada creíble para tan descabellado lance político. Pero eso será asunto del futuro; y el futuro -del partido, de su dirección y de su militancia- dependerá mucho, de que a corto plazo logren llegar a la presidencia y así saciar, en el poder, esas ansias contenidas que los experredeístas han almacenado desde agosto de 2004.

Dejando de lado lo del pecado original, analicemos los yerros cometidos al momento; hoy que ya se tiene la tabla de los mandamientos que norman la lucha política moderna. Para tal fin, no debemos pasar por alto que, con la votación lograda en las elecciones de 2016, el PRM recibió su bautismo, acreditándolo como “cristiano” (26.82% de votos válidos); aunque todavía esté pendiente la “confirmación”, ese sacramento indispensable para no morirse “moro”.

Este último paso -vital para graduarse como “partido adulto”- es celebrar las convenciones pautadas para escoger su dirección y su candidato presidencial. Pero deben ser convenciones organizadas y diáfanas, que no dejen dudas, ni dentro ni fuera del partido. De eso está pendiente el pueblo entero.

Ante la situación que vive la organización y con un modernismo que aún le falta por demostrar, se hace muy cuesta arriba entender el desprecio que le han demostrado a su presidente, Dr. Andrés Bautista. Porque eso de sustituirlo cuando está en desgracia, como que no encaja en el marco de un partido que nace precisamente, renegando del estilo de trabajo de su antiguo líder Miguel Vargas, a quien siempre acusaron -entre otros epítetos- de “malagradecido”.

Con este “asqueroseo” que le han hecho al ilustre mocano, cuando en verdad lo que correspondía era darle un gran espaldarazo público, proclamándolo presidente sin ir a convención, se abre la interrogante que medio PRM se debe estar haciendo en la actualidad: ¿no será que los malos no eran solo Miguel y su gente?

Ahora, llevarse a Chú Vázquez también, amerita de otra explicación, un tanto diferente a la de Bautista. Y sustituirlos a ambos por dos “imberbes” de la política, implica un desaguisado mayúsculo. O tal vez un presagio de que hay causas mayores que la dirección conoce (entiéndase Hipólito y Luis) y tratan de evitar la ocurrencia de algún accidente irreparable.

El alto mando del PRM sabe perfectamente que, si no llegan al poder en el 2020, podría registrarse una estampida de regreso al viejo PRD; y tratan de presentar una propuesta sin hándicap.

Es de ahí que hayan sido tan cortantes con Bautista y Vázquez, no vaya a ser que lo de Odebretch “pique y se extienda”, afectándoles sensiblemente la candidatura presidencial. Por eso es preferible lucir “tan malagradecido como Miguel”, sacrificando los dos dirigentes máximos y no que con la campaña a vuelta de la esquina, se los hospeden de pronto en el hotel Najayo hombre.

Esta hipótesis de que “para salvar al Rey se sacrifica hasta la Reina” me llegó de uno de los peledeístas mas finos de pensamiento que yo conozco, pero por su origen precisamente, desconfío de su propósito y como siempre, acudí a mi asesor de inteligencia, el coronel Freddy Díaz, quien me presentó el cuadro que voy a compartir con ustedes.

Luego de hacer algunas averiguaciones, el sabueso coronel concluyó que los jefes del PRM no están tan perdidos. Que ciertamente, hay un run run muy fuerte sobre los dos ex presidentes del Senado, que podría complicar su libertad. Pero dicha carta solo se jugaría si el candidato del PLD es Danilo Medina, no si lo es Leonel Fernández.

Mas adelante, asegura el coronel, que los movimientos últimos de Andrés Bautista, requiriendo del PEPCA la entrega de copia de las pruebas en su contra, sumados a la contratación de un reconocido abogado, especialista en “rebajar las penas” y no en probar inocencias, evidencian que no hay tanto optimismo en los predios del presidente del PRM.

Sostiene el viejo oficial de inteligencia que, de los tantos años que lleva Odebretch operando en República Dominicana, en los primeros seis, los jefes del Senado que aprobó sus contratos, fueron Bautista y Vázquez. Desde luego, esto no significa que hubiera malos manejos; pero si la constructora brasileña era corruptora, es de suponerse que no empezó a serlo únicamente a partir de 2006, cuando ellos cesaron.

Al final de su informe, mi asesor plantea otro asunto igualmente suspicaz, aunque bastante lógico. En la astuta propuesta de Carolina y Paliza para sustituir a Vázquez y a Bautista, se esconde el interés de la vieja guardia del PRM, de mantener cierta presencia a través de los prospectos mas confiables; sabedores de que es cuestión de tiempo para que la juventud les brinque las cercas. Por eso proponen a sus pupilos, para extender sus mandatos y la influencia en las decisiones por venir.

Además, se entiende que estos cargos son bien pagados; pero igualmente es probable que tanto para los cesanteados, como para los reemplazos, el dinero no tenga tanta importancia. Dos o tres cientos mil pesos al mes, no deben sonsacar a Paliza y mucho menos a Carolina.

Como se puede ver mis amigos lectores, sacar a Bautista y a Vázquez de la alta dirección del partido no es una simple trastada, ni tampoco un natural “relevo para empoderamiento de la juventud”. Puede que sea un “mal necesario”, una argucia política justificada.

El peligro es que, si Paliza y Carolina no ganan contundentemente, el liderazgo se quebraría en pedazos; pero si llegaran a perder, sería todavía peor. Un desenlace así en febrero de 2018, decretaría una derrota segura en mayo de 2020.

¡Vivimos, seguiremos disparando!

