Exsenadora del PLD Amarilis Santana anuncia candidatura a alcalde de La Romana por la FP

EL NUEVO DIARIO, LA ROMANA.- Por ante la calamidad en la que está sumida el municipio de La Romana, la exsenadora Amarilis Santana anunció su disposición de aspirar a alcalde por el Partido Fuerza del Pueblo.

En un comunicado que colgó en su cuenta de Facebook, dijo que un grupo de compañeros de la Fuerza del Pueblo, amigos de todos los partidos del sistema, y fuerzas vivas de la sociedad, le han reclamado fijar una posición sobre su futuro político a corto plazo en La Romana.

«He venido observando con mucho detenimiento el devenir político y social que vive el país, pero muy especialmente la provincia de La Romana, pero aunque no he emitido pronunciamiento público por prudencia y porque saben que no soy dada a estar enredada en conflictos con nadie».

Significó que «esto no ha sido obstáculo para que se haya sembrado en mi interior una gran preocupación sobre el futuro del municipio de La Romana».

Recordó no es ajena a las debilidades existentes en la actual gestión municipal, donde la deficiencia se enseñorea por doquier.

Manifestó que le conocen saben que tiene el carácter para inyectar mejoras sustanciales en la administración municipal.

Reiteró que «tal razón, le anuncio mi pueblo de La Romana que he decidido con firmeza tomar muy en serio la propuesta de postulación para guiar el ayuntamiento a un puerto seguro».

Anunció que en las próximas horas haremos público la posición concluyente sobre los cientos de propuestas que nos han realizado».

Se recuerda que la exsenadora del PLD por La Romana, renunció a su membresía el 19 de mayo del 2021, alegando no sentirse cómoda dentro de la organización morada.

En carta dirigida al presidente del principal partido opositor en aquel momento, Danilo Medina Sánchez, con copia al señor Charles Mariotti en su calidad de secretario general, les informaba que el partido se ha apartado de los principios que les dieron origen.

Amarilis es considerada una cacique política en La Romana, donde goza de muchas popularidad y su anuncio a aspirar a alcalde se ha hecho viral en redes sociales del Este Dominicano.

Relacionado