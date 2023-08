Exsenador pide no dar fondos a partidos minoritarios con menos votos de los que exige la ley

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El ex senador del PLD por la provincia de Montecristi, Heinz Siegfried Vieluf Cabrera pidió no darles fondos a los partidos minoritarios con menos votos de los que exige la ley y que no llegan al 5% de las votaciones en los procesos electorales de la República Dominicana.

El ex legislador que ejerció la representación de su provincia en el período 2006-2020, señaló que la ley vigente debe ser cambiada lo que no se pudo lograr incluso, durante su gestión, debe ser modificada para que con tiempo haya menos partidos de los hay en la República Dominicana.

“Creo que la ley, que no pudimos cambiar inclusive, cuando yo era senador, debe establecer que después de ser reconocidos los partidos minoritarios se les dan fondos públicos. Hay que esperar que pase un proceso electoral, un certamen para ver si van a seguir siendo partidos o no”, añadió el ex legislador.

“Nada más tenemos cuatro partidos mayoritarios que han sacado 5%, el resto sacan menos de lo que la ley exige y porque ganan un regidor ya son partidos todavía”, subrayó Vieluf.

Al referirse a la alianza opositora FP, PLD y PRD, la calificó como un paso muy positivo, que quizás como en el país, todos quieren ser cabeza de ratón, no cola de león, donde todo el mundo cree que puede ser presidente y que son líderes, lo que ha llevado a una división con 30 y algo de partidos.

“Vimos una alianza que no fue completa, sino preliminar según lo que tengo entendido y es un paso para fortalecer la democracia la democracia de nuestro país y con el tiempo haya menos partidos de los que hay”, indicó.

“Esa división que pasó en 43 entre movimientos y partidos políticos no debió haber una división en nuestro partido, pero la sociedad vive dividida”, dijo.

Explicó que aunque es miembro del PLD se radica en Estados Unidos dedicándose a su negocio, la empresa “Cibao Meat Products” y a su familia por lo que no está militando día a día en su partido.

“Pero sí sigo siendo peledeísta”, subrayó.

Adelantó que no ha decidido volver a aspirar a senador por Montecristi lo que tiene que consultar con su familia y dependiendo del consenso todavía se deja abierta la posibilidad.