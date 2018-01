Expulsan de taxi a novios gay dominicanos en Houston por besarse

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ Un taxista de Uber en Houston, expulsó de su carro a los novios gay dominicanos Randal Magill de 28 años de edad y José Chávez de 26, quienes según el homofóbico chofer, es estaban besando en el interior del taxi, mientras los transportaba a ambos.

Magill y Chávez, le dijeron ayer lunes al portal Click2Houston, que ellos regresaron de la República Dominicana, donde formalizaron su compromiso para casarse a principios de diciembre, al tiempo que mostraron sus sortijas.

Ellos dijeron que creen que fueron sacados del taxi porque son homosexuales.

Denunciaron, hablando en inglés, que el taxista de Uber, los dejó en medio de la carretera y no les pidió otra unidad para que sustituyera su servicio.

Dijeron que habían estado bebiendo y querían ser responsables, por lo que llamaron un taxi de Uber. Ellos alegan que todo estaba bien, hasta que se fueron a besar.

“No estaba haciendo nada que no hubiera hecho en público. No voy a avergonzarme a mí ni a mi prometido de ninguna manera “, dijo Magill.

Dijo que el conductor tenía una mini van y que estaban en dos asientos separados que estaban divididos por un pasillo.

“Nunca he escuchado que se le pida a nadie que deje de besarse en ningún lado, especialmente cuando solo te besas los labios”, dijo Magill.

Afirma que el conductor les dijo que le había dicho a una pareja heterosexual que dejara de besarse antes que ellos, pero Magill y Chávez dijeron que no creían eso.

“Él nos dijo que no podía seguir llevándonos en el taxi, voy a tener que dejarlos solos” a los que le respondimos que estaba bien”, dijo Chávez. “Estaba enfadado. Nunca me han dicho que no me bese ni nada”, añadió.

“El chofer salió de la autopista, a ningún lugar seguro ni nada, nos dejó en la esquina de las calles 59 y New Castle, justo al lado de la barrera de sonido de concreto”, dijo Magill.

La pareja dijo que tenían que caminar bajo el puente interestatal y al otro lado de la autopista Southwest para llamar a otro Uber y llevarlos a casa.

“Nunca había tenido una mala experiencia con Uber, pero no lo volveré a usar”, dijo Magill.

“Estuve muy decepcionado. Todos con quienes he viajado han sido muy amables, muy respetuosos, incluso los que pude ver no estaban tan cómodos con nosotros, pero fueron muy respetuosos”, agregó.

RESPUESTA DE UBER

Un representante de Uber dijo que tanto el conductor como el despachador, informaron sobre el incidente y que la empresa está investigando y se tomarán las medidas adecuadas.

La compañía dice que tiene una política clara de no discriminación.

“Uber busca asegurar que haya opciones de transporte seguras, confiables y de alta calidad disponibles para todos. Por lo tanto, Uber y sus afiliados prohíben la discriminación de conductores o despachadores por motivos de raza, religión, origen nacional, discapacidad, orientación sexual, sexo, estado civil, identidad de género, edad o cualquier otra característica protegida por la ley federal o estatal aplicable. Tal discriminación incluye, pero no se limita a, negarse a proporcionar o aceptar servicios basados ​​en cualquiera de estas características. Cualquier conductor o conductora que se descubra que ha violado esta prohibición perderá el acceso a la plataforma Uber”, dijo la compañía en un comunicado.

“Como las pautas de nuestra comunidad dejan en claro, no debes tocar ni ligar con otras personas en el automóvil. Como recordatorio, Uber tiene una regla de no sexo. Eso no es una conducta sexual con los conductores o compañeros de viaje, no importa qué. Y nunca deberías golpear o lastimar a un conductor o compañero de viaje”, añade el comunicado de Uber.

