Exprocurador Jean Alain habría sido impedido de salir del país tras intentar viajar a Miami, EEUU

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El exprocurador General de la República Jean Alain Rodríguez, habría intentado viajar este jueves con destino a la ciudad de Miami, Estados Unidos, pero presuntamente fue impedido por las autoridades migratorias de realizar el viaje, por lo que finalmente no pudo salir del país.

De acuerdo a fuentes extraoficiales, Rodríguez tenía comprado un boleto aéreo para abordar el vuelo NK-378 de la línea Spirit, el cual partió desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas, pero sin el exfuncionario a bordo.

El plan de vuelo era Santo Domingo-Miami, Florida. Jean Alain estuvo vestido de traje formal, conformado por chaqueta y pantalón azul oscuro.

Los acontecimientos ocurrieron alrededor de las 3:00 de la tarde, confirme a los informantes de El Nuevo Diario.

Se recuerda que anteriormente Rodríguez habría intentado viajar con destino a Francia con su familia, pero también le fue impedido tomar el vuelo porque tiene un aviso de no salida del país.

Al exfuncionario le advirtieron que tenía un aviso de no salida, lo que no es un impedimento, por lo que prefirió no salir del país, aunque su familia si habría llegado a viajar hacia la nación europea.

El exprocurador tiene un aviso de no salida debido a que sobre él está una investigación por los archivos definitivos que dispuso a varios imputados en el caso de corrupción Odebrecht mientras era jefe del Ministerio Público.

Sin embargo, en ese momento Rodríguez negó que esté buscando asilo en Francia para escapar de la justicia y que tenga un impedimento para salir del país.

Dijo que República Dominicana es su país y que aquí se quedará, disponible para cuando le requieran desde alguna institución, para responder sobre casos en los que se le pueda involucrar.

