Exprimera dama de Panamá visita el CAID; dice en el centro se respira inclusión

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La exprimera dama Vivian Fernández de Torrijos, dijo este viernes que el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), ofrece un servicio con los estándares de países desarrollados y con las técnicas que se usan en la actualidad.

Fernández de Torrijos fue recibida por Cándida Montilla de Medina, primera dama de la República, quien encabezó un recorrido por el centro, mostrando las atenciones y terapias que brinda en beneficios de sus usuarios.

La ex primera dama está de visita en República Dominicana junto a su esposo, el ex presidente Martín Torrijos Espino (2004-2009), invitada por la Editora Listín Diario, y se interesó por conocer el CAID, que ofrece atención a niños y niñas con autismo, parálisis cerebral y Síndrome de Down.

Dentro de su agenda contempla presentar su libro “Sin Etiquetas” que trata sobre un encuentro de ella misma, un intimista y personal y cómo ella descubrió otras verdades con su hija Daniella, de condición especial. Habla su rol en el Despacho de la Primera Dama, su vida, la lucha política y diversos temas.

“He recorrido muchos centros, de países desarrollados y en vías de desarrollo, y puedo decir con certeza que este centro pertenece al de los países más desarrollados, con las técnicas reales que se están utilizando hoy”, expresó la invitada.

El pueblo dominicano debe sentirse muy orgulloso del CAID

Valoró que el CAID sea un centro para el pueblo y no una clínica privada, costosa, con tratamientos caros del que todo el pueblo dominicano debe sentirse muy orgulloso.

“Lo que más me ha impresionado es la forma amorosa que reciben a sus pacientes y cómo lo han cuidado, porque no es un centro nuevo y pareciera recién entregado, eso significa que le han dado mucho amor”, expresó Fernández de Torrijos.

Aconsejó a las madres dominicanas a que no desmayen en la lucha por la rehabilitación de sus hijos porque dura toda la vida, y que tenemos que ponerle siempre nuestro esfuerzo.

Expresó que ser madre de una niña con discapacidad la ha convertido en una abanderada de todas las iniciativas que van en relación a este tema.

Resaltó que gobiernos amigos como el de República Dominicana, están sensibilizados con esta causa y exhortó a darle continuidad.

Acompañaron a Montilla de Medina el director CAID Santo Domingo Oeste, doctor Moisés Taveras; la coordinadora técnica del Despacho de la Primera Dama, Martha Rodríguez de Báez.

Junto a la ex primera dama, Lucía Corripio de González, secretaria del Consejo de Administración de la Editora Listín Diario; Gema Hidalgo, administradora; Rosanna Rivera, directora de Revistas y Comunicaciones. También, Jeannette Stampar de Cabral.

Por el CAID también participaron Mayra Ramos y Yahila De Peña, encargada y supervisora de Servicios de Salud, respectivamente.

El CAID lo hicimos con amor y fe

Al ofrecer explicaciones de los servicios del CAID, Montilla de Medina destacó que lo más importante de todo este proyecto es el cambio de cultura que se ha logrado porque hoy hablar de estas discapacidades no es un tabú como lo era hace unos años.

“El CAID lo hicimos con amor, con mucha fe y está construido en su totalidad en consonancia con cada una de las discapacidades que se trabajan”, dijo.

Agregó que lo más hermoso que tiene el centro “son nuestros niños y la alegría que irradian lo puedes ver con tus propios ojos”.

Globos, flores y canciones

A su llegada, niños y niñas del CAID dieron la bienvenida a la ex primera dama panameña con globos; mientras el adolescente Ángel Ramírez, de la Fundación Yo También Puedo, interpretaba la canción Por Amor, del maestro Rafael Solano.

A seguidas los niños Alisha Álvarez y José Carlo Tavárez le hicieron entrega de un ramo de flores y una tarjeta pintada por los usuarios del servicio de Terapias Complementarias.

Tras el recibimiento, Fernández de Torrijos obsequió un ejemplar de su libro a la primera dama dominicana.

De inmediato Montilla de Medina la invitó a firmar el libro de huéspedes distinguidos, para luego pasar a la exhibición del video institucional del CAID.

CAID: centro donde se respira inclusión

Al estampar su firma en el libro, escribió: “Un honor visitar este centro donde se respira inclusión”.

El CAID es el buque insignia de la gestión de la primera dama Montilla de Medina, con sedes en Santo Domingo Oeste y San Juan, y en los próximos meses en Santo Domingo Este.

Pone al alcance de los niños y niñas, principalmente a los provenientes de los sectores más vulnerables, un conjunto de terapias rehabilitadoras aplicadas con tecnología de punta y a tono con los más actualizados avances de la investigación médica.

“Sin Etiquetas”

Es un libro autobiográfico que narra parte de las vivencias más sobresalientes de la vida de la ex primera dama. Destaca como el poder puede ser utilizado para generar amor, fomentar liderazgo, empoderar a los menos agraciados y transformar vidas, construyendo políticas de compromiso.

En él, describe su experiencia de vida al conocer el mundo de la discapacidad a través de su hija Daniella y comparte que existen situaciones, más que dolorosa, distintas y que hay que abrazarlas y seguir adelante.

