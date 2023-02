Expresidiario intenta disparar con una “Chilena” a periodista Enrique Medina

EL NUEVO DIARIO, BOCA CHICA. – El periodista y manager artístico, Enrique Medina, denunció este jueves que un expresidiario intentó dispararle con un arma casera (chilena), durante un hecho ocurrido en el distrito municipal La Caleta, en la provincia Santo Domingo.

Medina explicó que el nombrado, Andy Pérez, quien estuvo recluido en la Penitenciaria de La Victoria en dos ocasiones acusado de robo, lo agredió luego de que este lo confrontara por el supuesto robo de una carretilla.

El comunicador, quien estaba de visita en el sector Campo Lindo de la Caleta, donde reside su madre, narra que todo inició cuando Andy se le acercó a decirle que habría ido a su casa materna en varias ocasiones para hablar con él sobre el tema.

“El se me acerca y me dice loco yo he ido varias veces a tu casa hablar contigo y nunca estas a lo que yo le respondo, tú no has ido na, porque tu sabes lo que hiciste que te llevaste la carretilla de votar la basura y es ahi donde el se altera y me amenaza con que me va agredi”, detalló Medina.

Precisa que unos minutos después Pérez se apareció nuevamente en el lugar con una “Chilena”, arma de fabricación casera, vociferando “te voy a matar”.

Según Medina, si no es por la intervención del padre de Andy y porque pudo resguardarse detrás de un muro, este le habría realizado un disparo a quema ropa.

El periodista, Enrique Medina, quien ya interpuso una querella ante las autoridades, responsabilizó a Andy Pérez residente en la calle 15 del sector Campo Lindo del Distrito Municipal La Caleta.

