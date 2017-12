Expresidente JCE dice estar dispuesto a defender lo que hizo y lo que no pudo hacer

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez, manifestó este miércoles que está dispuesto a defender ante el “tribunal de la historia” lo que hizo y lo que no pudo hacer al frente del órgano electoral.

En un mensaje publicado a través de su cuenta de Twitter, Rosario Márquez dijo estar en disposición a defenderse de las infamias en su contra.

“Estoy presto defender ante tribunal de la historia, lo que hice y lo que no pude hacer, mis virtudes/errores y debilidades, mi honra y de las infamias en mi contra. Como hombre/humano no soy perfecto, esencialmente me gusta servir a los demás. Eso sí, soy ORGULLOSAMENTE Dominicano”, publicó Rosario Márquez en la red social.

El planteamiento del expresidente de la JCE se produce luego de que varios sectores han cuestionado la compra de escáneres de parte del organismo de elecciones en su gestión, los cuales no podrán ser utilizados en las elecciones venideras.

Sin embargo, Rosario Márquez en su mensaje no se refiere directamente al tema de los escáneres.

Los escáneres, los cuales fueron comprados para ser utilizados en las elecciones presidenciales del 2016, tuvieron un costo de 39.7 millones de dólares.

Las nuevas autoridades de la JCE han establecido que todavía no saben si podrán utilizarse en los próximos comicios del 2020.

Diversos sectores han pedido que el expresidente de la JCE sea llevado a los tribunales por la compra de los equipos.

