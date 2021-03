Expresidente Fernández pide al presidente Abinader no eliminar programas sociales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El expresidente Leonel Fernández, pidió este domingo al presidente Luis Abinader Corona reflexionar y no eliminar “bajo ninguna circunstancias” los programas de ayuda social que van en favor de los más necesitados.

El presidente de la Fuerza del Pueblo, agregó que “aprovechamos el momento para hacerle un llamado a Luis Abinader que escuche la frase del doctor José Francisco Peña Gómez de “primero la gente” y “comer es primero”, pero sobre todo no eliminar los programas sociales”.

Fernández hizo la petición en su discurso de clausura del Primer Congreso Juan Bosch organizado por esa organización de manera virtual, en el que dijo estar consciente de las dificultades y realización de una labor intensa por tratar de contener el impacto de la crisis origina por la covid-19 en el pueblo dominicano.

El exjefe de Estado agregó: “Es el momento de que se reflexione y bajo ninguna circunstancia, cueste lo que cueste elimine usted los programas de ayuda social que van en favor de los pobres de Republica Dominicana”.

Al hacer un recuento de la crisis económica que azota a los países a nivel mundial por la pandemia, reitero su llamado a los organismos multilaterales, al Grupo G20, a la Unión Europea, Estados Unidos, para que cooperen a los fines de salir de esta tragedia que ha causado la pandemia porque no hay solución sino es una global.

Recordó que la pandemia ha causado un grave problema mundial que no se resolverá de manera individual por los pueblos, pero que, en República Dominicana, se requiere de seguir con los programas sociales que permita a la gente subsistir.

Al hacer un recuento de la nueva oleada mundial, la covid-19, dijo que su impacto económico obliga a medidas que eviten un colapso económico mundial.

El próximo 30 de mayo se cumplir 60 años de la muerte de Rafael Leónidas Trujillo y con ello, la desaparición de su régimen de oprobio, desde entonces, la lucha fundamental del pueblo dominicano ha sido la lucha por la democracia, por tratar podamos tener una estabilidad política democrática que nos garantice progreso y prosperidad para todos los dominicanos.

“Que prevalezca la paz, solidaridad, progreso y el bienestar para todos los dominicanos. Eso son valores y principios con los cuales individualmente cada uno de nosotros puede soñar, pero aisladamente ninguno de nosotros podemos garantizar, para hacerlo posible hace falta una organización y en el caso nuestro para bienestar del pueblo esa organización se llama la Fuerza del Pueblo”, dijo.

Y agregó que “estamos absolutamente convencido de que la fuerza del pueblo tendrá un gran éxito en su accionar en la política dominicana, y lo tendrá porque la Fuerza del pueblo no es una organización improvisada, hemos escuchado aquí los testimonio de los coordinadores de cada una de las 17 mesas temáticas. He leído cada una de las propuestas aprobadas y debo decir que me siento orgulloso del talento, sabiduría política de los coordinadores que han demostrado ser verdaderos pensadores y activistas del progreso del país”.