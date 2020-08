Expresidente Ernesto Samper expresa solidaridad a Álvaro Uribe tras detención domiciliaria

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, COLOMBIA.- El expresidente colombiano Ernesto Samper Pizano expresó este martes su solidaridad al exmandatario Álvaro Uribe, luego de que la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó su detención domiciliaria, dentro de un proceso que se le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos.

“Pido respeto por la decisión de la Corte Suprema de Justicia y el debido proceso para la defensa”, escribió el exjefe de Gobierno en su cuenta de Twitter.

“La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria”, escribió Uribe, sobre la decisión de la Corte, que sin embargo no ha hecho aún un anuncio al respecto.

El caso que priva de la libertad al hombre que gobernó Colombia entre 2002 y 2010 comenzó en 2012 cuando demandó por supuesta manipulación de testigos al senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Esa demanda acabó volviéndose en contra de Uribe, que se convierte hoy en el primer expresidente colombiano al que se le ordena la detención.

