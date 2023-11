Expresidente del CODIA revela causas tragedia en paso a desnivel 27 de Febrero

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), Teodoro Tejada, consideró que el colapso de las losas del paso a desnivel de la 27 de Febrero con Máximo Gómez el pasado 18 de noviembre y que provocó la muerte a nueve personas, fue por error de quien diseñó la obra, que no contempló la presión hidrostática del paramento y por la decisión “torpe y errónea” de Diandino Peña, de cortar el drenaje normal de tubería o cajón de 48 y 36 pulgadas que existía en ese lugar para sustituirlo por filtrantes.

El también exfuncionario de Obras Públicas, al ser entrevistado por Rosa Alcántara, en el programa La Verdad Ante Todo, que se transmite los sábados de 7 a 8 de la mañana, por Rumba en su dial 98.9F.M., al rechazar la afirmación del presidente Luis Abinader, de que el problema del drenaje pluvial de Santo Domingo no se resuelve en los próximos cinco años, aseguró que esa situación no ha sido solucionada por la desidia de todos los gobiernos.

“El tema no es de dinero sino de prioridad, lo que ha habido en todos los gobiernos es desidia. En el polígono central de Santo Domingo el problema de drenaje pluvial se resuelve con RD$2 mil millones de pesos. Los gobiernos le meten RD$60 mil millones y yo solo RD$2 mil millones, porque no me voy a robar un chele ni le voy a dar dinero a los funcionarios”, expresó Tejada.

Dijo que con esos recursos se le daría respuestas al colapso del drenaje pluvial desde las avenidas Luperón hasta la Máximo Gómez y desde la John F. Kennedy a la George Washington. Criticó que el malecón de Santo Domingo sea el único de todo el mundo que se inunda.

Indicó que si en un punto muerto de inflexión cayeran tres milímetros de agua y se inundan las calles a la media hora, porque los filtrantes se sellan por falta de limpieza, lo que procede es construir una batería de imbornales.

De igual manera señaló como solución a las inundaciones que se producen en los sectores Evaristo Morales, Urbanización Fernández, El Millón, Las Praderas y los Prados, la interconexión de esos sectores con el drenaje pluvial que construyó la OPRET en la avenida Núñez de Cáceres en 2009.

Respecto al paso a desnivel de la 27 de Febrero con Gómez, entiende que si por esa zona pasa el Metro de Santo Domingo se le puede hacer un banco de filtrantes de agua arriba y agua abajo y canalizar con tuberías para que pueda soportar la presión hidrostática y prever tragedias como la ocurrida el pasado sábado 18 de noviembre.

Tejada rechazó la versión del geólogo Osiris de León, de que el colapso del paso a desnivel de la 27 de Febrero fue porque la gran cantidad de lluvia saturó la roca coralina y la presión de los poros explotara el paramento.

De igual manera, contradijo al ingeniero Reginal García, a quien considera el mejor estructuralista de América Latina, sin embargo le criticó que no tomara en cuenta la presión hidrostática a la que podía estar sometida el paramento de donde ocurrió la tragedia.

“Ese paso no tenía arriostramiento en la corona ni en la base del muro. Debió colocarse lagrimales o desagües en el intermedio y arriba del paramento”, subrayó el ingeniero civil.

De igual manera criticó que las autoridades no hicieran nada y pasaran inadvertidas las lluvias precipitadas el 4 de noviembre del año pasado.

Desligó al Ministerio de Obras Públicas y a su ministro Deligne Ascensión, así como al Ayuntamiento del Distrito Nacional y a su alcaldesa Carolina Mejía del colapso del paso a desnivel, tras asegurar que la institución responsable del drenaje pluvial y sanitario de la ciudad es la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).

Aseguró que ODEBRECHT construyó correctamente los pasos a desnivel de la avenida 27 de Febrero con Defilló, con Elvira de Mendoza, con Núñez de Cáceres y con Privada. En tanto, advirtió que se debe hacerse un arriostramiento completo a los pasos a desnivel de la 27 de Febrero con Máximo Gómez, con la Tiradentes y el que se encuentra en la avenida Las Américas, frente al hospital traumatológico Dr. Darío Contreras, por presentar las mismas fallas de diseño.

Asimismo, Tejada saludó la conformación de una Comisión mediante decreto presidencial para la supervisión de las infraestructuras ante el cambio climático, la cual preside el geólogo Osiris de León e integran expertos de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (Onesvie), de los ministerios de Obras Públicas y del Ministerio de la Vivienda y del CODIA. De igual manera, sugirió al presidente Abinader conformar una comisión de drenaje superficial y sanitario.

Informó que estará atento a la designación del representante del CODIA en la comisión creada por el mandatario, por considerar que este no debe responder a politiquería, sino a integridad y calidad.

Recomendó a expertos para ser parte de la comisión como los ingenieros Luis Abot, Nelson Morrison, Julio Gil, Tony Hernández, Rubén Martínez y Bienvenido Hernández.