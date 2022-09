Expresidente del Codia asegura Abinader ha cumplido con contratistas del Minerd 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (Codia), ingeniero Teodoro Tejada, aseguró que el Gobierno ha pagado más de cinco mil millones de pesos a contratistas del Ministerio de Educación (Minerd), pertenecientes al Programa Nacional de Edificaciones Escolares.

“El presidente Abinader envió al Congreso Nacional un anteproyecto, convertido en la Ley 118-21, gracias a esa ley, más de 400 contratistas que habían terminado sus escuelas totalmente recibieron su dinero, y la mayoría de los cuales tenían más de cuatro años que no cobraban un centavo”, indicó el profesional de la construcción, al participar en el programa Solo News.

Recordó que esta ley, que encargó al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de acelerar y velar por la terminación de obras viales, escuelas y hospitales suspendidos, tuvo como propósito además actualizar los precios generales de dichas obras.

“Lo que pasa es que las cubicaciones nuevas se han retrasado y hay contratos de termino, contratos nuevos de terminación que se ha retrasado por culpa del Departamento Jurídico. Ahora, decir que todo es malo no es justo, decir que el Presidente Abinader no le ha pagado a los contratistas del Minerd, eso es mucha mentira. No se puede ir a mentir a los medios de comunicación”, puntualizó Teodoro Tejada.

En Gobierno de Danilo no hubo planificación

El expresidente del Codia explicó que en el gobierno del expresidente Danilo Medina no hubo ninguna planificación con el tema de la construcción de planteles escolares, sino que hicieron “un diseño enlatado”.

“Hicieron un diseño enlatado, un diseño de densidad, por ejemplo si en Moca la densidad era de 20 aulas, buscaban terrenos para construir escuelas sin importar su ubicación, lo cual generó incrementos de precios, porque tuvo que hacerse varios movimientos de tierra que pasaron del 25 por ciento”, expresó.

Materiales de construcción

Tejada señalo que es pírrico lo que ha bajado el atado de varilla en los actuales momentos, ya que no se corresponde con los precios de los fletes provenientes de China y la tasa del dólar actual.

“Pero si en diciembre del 2019 el atado de varilla costaba 19 mil pesos, en noviembre del 2021, 58 mil 800, en el mes de agosto llegó estar a 82 mil pesos, y ahora bajo siete, o ponle haya bajado diez pesos, o sea estaría a 72 mil pesos, eso es irrisorio”, indicó.

Aseguró que el atado de varilla debe bajar por lo menos 30 mil pesos, porque antes de la pandemia el flete de China costaba 2,500 dólares, en plena pandemia entre 12 a 18,000 dólares, con un dólar prácticamente a 59, y hoy ese flete está en cinco mil dólares desde China y la tasa del dólar a 53.

“Entonces no hay razón para que el atado de varilla esté tan caro. Algunos amigos me dicen que yo no puedo decir eso. Yo no puedo venir a los medios hablar mentira. Eso yo no lo hago”, significó.

Critica reducción al presupuesto de Obras Públicas

El expresidente del Codia criticó la reducción de más de tres mil millones de pesos al Ministerio de Obras Públicas (MOPC), contemplado en el Presupuesto Complementario aprobado por la Cámara de Diputados y que será conocido esta semana por el Senado.

“Lamentablemente el Ministro no puede decir nada públicamente, tal vez de manera privada hable con el Presidente sobre el tema. Recuerde él es el Secretario de Organización del PRM. Además Deligne Ascención es muy prudente, pero para mí quitarle 3 mil millones a Obras Públicas, no es correcto”, apuntó.

Dijo que es preocupante que el Gobierno reduzca la inversión en el sector de la construcción, cuando el pasado año en el mes de octubre, el Presidente Abinader en una reunión de Ministros priorizó la dinamización del sector construcción oficial, y de 130 mil millones, se trabajó en dos meses de un 35 % a un 85 %, no obstante se dejará de invertir unos 17 mil millones.

