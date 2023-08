Expresidente de México, Felipe Calderón, resalta crecimiento económico de RD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El expresidente de México (2006-2012), Felipe Calderón, reaccionó este domingo al artículo del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde resalta el progreso económico de este país, superando a gigantes regionales como Brasil y México en términos de tasas de crecimiento anual.

Calderón calificó dicho crecimiento económico de RD como interesante.

«Interesante el crecimiento de República Dominicana, destacado en la región. Repercute desde luego en ingreso per cápita y otras variables de bienestar. Pdte. @luisabinader Min. @itobisono«, expresó el exmandatario mexicano en su cuenta de Twitter, al retuitear la publicación del FMI y etiquetar al presidente Luis Abinader y al ministro de Industria y Comercio, Víctor -Ito- Bisonó.

El artículo del FMI señala que RD se destaca en América Latina por su notable reducción de la brecha de ingresos con Estados Unidos.

«Desde ser uno de los países más pobres de América Latina en la década de 1960, la República Dominicana ha experimentado una transformación económica significativa. Hoy, el estándar de vida dominicano es aproximadamente un tercio del de Estados Unidos, con un ratio de convergencia de ingresos del 32% en 2022», explica el FMI.

Sostienen que este avance se atribuye a las políticas sólidas, diversificación de las exportaciones y flexibilidad estructural de la economía.

Asimismo, precisa que este avance económico del país es posible gracias a la transición de una economía agrícola a una impulsada por manufactura y servicios, que ha sido clave en este crecimiento.

El FMI explicó que con las reformas estructurales en áreas como educación, energía e innovación tecnológica, la República Dominicana está en camino de convertirse en una economía avanzada para el año 2060.

The Dominican Republic’s 🇩🇴 economic dynamism has propelled it to surpass regional giants like Brazil and Mexico in terms of annual growth rates. https://t.co/s8ofH9u1B9 pic.twitter.com/4OJPftnv08

— IMF (@IMFNews) August 5, 2023