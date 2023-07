Expresidente de la CC dice es mentira que entidad tenga 1,500 MM a punto de perderse

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El expresidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), Andrés Terrero, desmintió este martes que esa institución cuente con donaciones ascendentes a 1,500 millones de pesos, como declaró el diputado Rogelio Genao Lanza, presidente de la comisión especial de diputados que investigó las faltas graves cometidas por los funcionarios de este organismo.

En ese sentido, Terrero aclaró durante una entrevista en el programa La Mañana con Dary, que “es incorrecto que esa entidad esté a punto de perder 1,500 millones de pesos, la CCRD recibe un presupuesto por parte del Estado y, en menor cuantía, una donación de algún organismo internacional, que no llegaría jamás a la suma de mil quinientos millones”.

La información fue dada a conocer mediante una nota de prensa, donde indicaron que el exfuncionario detalló que el año pasado ese organismo recibió algunos 20 millones de pesos, pero el monto que Genao Lanza alega, ascendería a 1,400 millones, recibidos por la institución como parte del Presupuesto Nacional correspondiente al año 2022.

“Esa suma de 1,400 millones se acerca un poco a lo que es el 0.30 por ciento que establece la Ley 345-21 de Presupuesto General del Estado y que ha sido una buena contribución del presidente Luis Abinader, quien prometió en campaña que proveería fondos a ese organismo y lo cumplió. Yo tengo el estado financiero del año 2022, auditado por una firma inglesa con sede en el país, de conformidad a los estatutos de la Cámara de Cuentas”, afirmó Terrero

Asimismo, el ex presidente de la CCRD aclaró que esa institución no es un organismo de prevención de corrupción, si no que su función es auditar al Estado dominicano, específicamente las instituciones que tienen mayor impacto en el presupuesto.

