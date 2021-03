Expresidente de Comisión de Finanzas cuestiona planteamiento de Alburquerque sobre Ley 112-00

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ex presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados Emigdio Mercedes dijo, que escuchó cuidadosamente al ingeniero Ramón Alburquerque hablar sobre la ley 112-00 de Hidrocarburos y que es gran conocedor de la misma.

“El ingeniero Alburquerque dijo que él había hecho y trabajado esta ley, olvidando que fue el Poder Ejecutivo quien envió la misma al congreso y que fue discutida en la Comisión de Finanzas de La Cámara De Diputados y luego por diferencias entre el Senado y la Cámara se decidió hacer una comisión bicameral”, explicó Mercedes.

Mercedes dijo: fui yo quien introdujo el artículo 9 de la ley, que habla de la libre importación a petición de la compañía Esso que parece que no tenía esa facilidad, dentro de las muy pocas compañías que importaban. Ellos me visitaron en la Cámara de Diputados para explicarme ese problema y si mal no recuerdo invite para que estuvieran presentes a los diputados Luis Delgado, vicepresidente de la comisión y hoy Contralor de la República y a Víctor Soto, secretario. Recuerdo que luego hubo sectores que intentaron que sacáramos ese artículo de la ley, pero ahí lo dejé con el apoyo firme de los diputados integrantes de la Comisiones de Finanzas y bicameral por considerar que era lo mejor para el país.

Lo que debió decir el ingeniero Ramón es que la indexación trimestral de los impuestos a los combustibles es uno de los problemas mayores de esta ley, y que yo me opuse, pero finalmente fue aprobada porque el PRD tenía mayoría.

En el periodo de transición, los que iban a formar el gabinete del presidente electo Hipólito Mejía, nos reuníamos en el edifico Alfonso en la avenida Tiradentes para que yo los orientara con esta ley y otras que estaban en la Comisión de Finanzas; me refiero a Fernando Álvarez Bogaert, Frank Guerrero Prats, Luis Ernesto Pérez Cuevas, Rafael (Fello) Subervi Bonilla, Ivan Rodríguez, José Lois Malkún, Fernando Durán, entre otros.

El ingeniero Ramón Alburquerque dijo muchas verdades, lo respeto como persona y en lo profesional, pero lo que estoy diciendo es la pura realidad.