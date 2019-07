Expresidente Bolsa de Valores RD niega haya recibido sobornos de parte de Odebrecht

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El expresidente de la Bolsa de Valores de la República Dominica (BVRD), el economista Gregory Salcedo Llibre, negó este viernes que el dinero recibido de Odebrecht guardara relación con los supuestos sobornos que habría pagado la empresa brasileña para la adjudicación del contrato de la planta termo eléctrica Punta Catalina, como salió a relucir en una investigación divulgada hace dos semanas.

En ese sentido, Salcedo Llibre, quien renunció de la BVRD el pasado miércoles, dijo que los servicios brindados a la multinacional brasileña “no tenían ninguna relación con el proyecto de Punta Catalina en sentido particular, ni con cualquier otra obra en República Dominicana”.

Explicó que “los servicios a Odebrecht se centraron en la evaluación sobre opciones de financiación y fideicomisos para múltiples proyectos de infraestructura en países de Latinoamérica que necesitaban de inversiones, es decir, el diseño de cómo los proyectos podrían ser financiados por entidades financieras de primer orden y agencias de crédito a la exportación”.

En un documento entregado por Salcedo Llibre a El Nuevo Diario, aclaró que su participación en la evaluación de la licitación de Punta Catalina realizada en Julio 2013 estuvo únicamente centrada en calidad de perito externo en la comisión financiera (no vinculante), encargada de la revisión simple y directa de la hoja de términos de los bancos.

El profesional de la economía hace la aclaración a raíz de la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), dado a conocer en el país en el programa El Informe con Alicia Ortega, la cual sañala que Salcedo Llibre es el presidente de la Sociedad Value Added Finance Incorporated, a la cual Odebrecht habría pagado, en su plataforma de soborno, la suma de US$500,000, meses después de que a la empresa brasileña le fuera adjudicado el proyecto Punta Catalina.

A continuación el document íntegro entregado por Salcedo Llibre:

En el desempeño de mi vida privada y profesional no he sido dado al debate público, en razón de la alta discrecionalidad y su vinculación con el sistema financiero formal que requiere la naturaleza de mis servicios. No obstante, me siento obligado a hacer algunas precisiones en torno a una supuesta participación de mi persona en un caso comentado en los medios.

Durante toda mi vida profesional no he sido funcionario ni empleado público, ni activado políticamente, ni estoy inscrito en ningún partido político. Me desempeño como consultor privado independiente y, como tal, ejecuto trabajos profesionales para clientes públicos y privados, siempre que no exista conflicto de intereses en un caso en particular.

Durante toda mi trayectoria profesional y personal he mantenido una conducta intachable y un buen nombre, que me han permitido la confianza de cientos de clientes particulares y empresas a los que he tenido el privilegio de servir por más de 20 años y cuyo testimonio constituye mi mejor defensa.

Desde inicios de 2013 ofrecemos servicios de consultoría privada externa a CDEEE exclusivamente para temas financieros y, en esa calidad, no estoy ligado a dicha entidad por un vínculo de exclusividad o prohibición, salvo que se plantee un conflicto de intereses.

En el caso específico de Odebrecht, no había ningún conflicto de intereses que impidiera la prestación de servicios de asesoría a dicha empresa en enero de 2014, en razón de que: a) Los servicios fueron prestados con posterioridad a la revisión realizada por el equipo de peritos financieros del proceso de licitación (julio 2013) y con la debida consulta de conflictos con la propia CDEEE, como es usual en empresas consultoras; y b) Los servicios no tenían ninguna relación con el proyecto de Punta Catalina en sentido particular, ni con cualquier otra obra en República Dominicana.

Los servicios a Odebrecht se centraron en la evaluación sobre opciones de financiación y fideicomisos para múltiples proyectos de infraestructura en países de Latinoamérica que necesitaban de inversiones, es decir, el diseño de cómo los proyectos podrían ser financiados por entidades financieras de primer orden y agencias de crédito a la exportación.

Para la prestación de los servicios se obtuvo previo a la contratación la NO objeción de parte de la CDEEE , la cual certificó lo siguiente: “Certifica que en cumplimiento del procedimiento descrito en el artículo décimo cuarto del contrato de servicios profesionales No 96-13 suscrito entre la CDEEE y el Lic. José Gregorio Salcedo Llibre, fue otorgada la NO objeción al señor José Gregorio Salcedo Llibre como profesional privado e independiente, para la prestación de servicios profesionales privados e independientes al Grupo Odebrecht y-o cualesquiera de sus entidades relacionadas, en virtud de que el trabajo de consultoría a realizar no representaba conflictos con su rol de consultor financiero externo de esta institución, en vista de que los servicios a ser provistos consistían en una consultoría para desarrollar a favor de dicho grupo una serie de evaluaciones sobre opciones de financiación y fideicomisos para proyectos fuera de la República Dominicana, y que no guardaban conexión alguna con los proyectos desarrollados por el grupo Odebrecht en el sector eléctrico dominicano, ni mucho menos con el Proyecto Central Termoeléctrica Punta Catalina ni con el proceso de licitación pública internacional No CDEEE-PLI-01-2013, realizado en su momento bajo el liderazgo y coordinación de la CDEEE”.

Los servicios profesionales prestados fueron basados en un solo contrato de servicios de consultoría financiera, el cual tenía una estructura estándar consistente en un avance (retainer) para el inicio e implementación de los servicios y en adición una comisión de éxito de 1.75% sobre el valor de los proyectos evaluados y ejecutados. Dichos montos adicionales fueron pagados en formas parciales durante la ejecución del mandato en un periodo de 24 meses (2014-2015). Este contrato contenía cláusulas fiscales que obligaban al pagador a realizar todas las retenciones fiscales correspondientes desde el país de origen.

En ese mismo orden, cabe destacar que, en el divulgado internacionalmente por la empresa Odebrecht, la compañía afirma que no todos los pagos realizados desde esas cuentas, y que figuran en el listado divulgado tuvieron que ver con actos de corrupción con sobornos y que en dichos archivos se encuentran también registros de transacciones internas y privadas. En este sentido, el representante de dicha compañía en la República Dominicana, en declaraciones a los medios de comunicación nacionales, corrobora lo dicho por la Empresa.

Por otro lado, mi participación en la evaluación de la licitación de Punta Catalina realizada en Julio 2013 estuvo únicamente centrada en calidad de perito externo en la comisión financiera (no vinculante), encargada de la revisión simple y directa de la hoja de términos de los bancos. En paralelo a esta comisión, figuraban además las comisiones jurídicas, técnicas y económicas.

En vista de la confusa situación generada en los medios y de la campaña difamatoria de la que he sido victima, el 2 julio de 2019 presenté mi renuncia voluntaria como presidente de la Bolsa de Valores de República Dominicana con el fin de salvaguardar la imagen de la entidad. Entiendo, más allá de mi inocencia, que la actividad e imagen de la Bolsa de Valores poseen una alta sensibilidad a temas mediáticos que, con mi renuncia, ayudaré a apaciguar.

Agradeceré profundamente que estas precisiones de lugar permitan disminuir el impacto negativo que este episodio ha causado a mi persona, a mi familia y a la empresa que presido.

Estoy confiado en que en un tiempo prudente, esta situación pueda ser esclarecida como corresponde, al mismo tiempo que las razones que he expuesto puedan surtir efecto, las cuales respaldan mi trabajo independiente privado en proveer estos servicios, sobretodo mostrando la certificación del cliente en cuestión autorizando el trabajo y su alcance.

Gregory Salcedo Llibre

Anuncios

Relacionado