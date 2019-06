Expresidente Barack Obama expresa solidaridad a David Ortiz

EL NUEVO DIARIO, EEUU.- El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, publicó este lunes un mensaje a través de su cuenta de Twitter, deseando la pronta recuperación del expelotero David Ortiz, quien resultó este domingo herido de bala durante un incidente ocurrido en la zona oriental.

“Hace seis años, el espíritu y la resolución de David Ortiz nos ayudaron a comenzar a sanar del bombardeo del maratón de Boston. Hoy, quiero unirme a muchos otros para desearle una pronta recuperación. Recupérate pronto, papi”, manifestó el exmandatario.

Ortiz fue herido de bala cuando se encontraba en un centro de diversión en Santo Domingo junto al comunicador Jhoel López, quien también resultó herido y está estable y fuera de peligro, según su familia.

En declaraciones a la prensa, el portavoz de la Policía Nacional, Frank Félix Durán, dijo a medios locales que un hombre, identificado como Eddy Vladimir Féliz García, está detenido con relación al hecho, cuyo motivo aún se investiga, mientras que se persigue a un segundo que le acompañada en el lugar.

Ortiz permanece ingresado en la Clínica Abel González, donde fue operado y se encuentra “estable”, según fuentes médicas, aunque su encargado de prensa, Leo López, explicó que durante la intervención al expelotero hubo que extirparle parte de los intestinos y la vesícula.

Si bien la clínica no ha dado un reporte oficial sobre la condición de salud de Ortiz, quien según la Policía fue herido en la espalda, López explicó que éste permanece estable aunque sedado, e informó que no se descarta la posibilidad de que el exgrandes ligas sea trasladado a un centro de la ciudad de Boston, pero habrá que esperar su evolución en las próximas horas.

Six years ago, David Ortiz's spirit and resolve helped us all begin to heal from the Boston Marathon bombing. Today, I want to join many others in wishing him a speedy recovery of his own. Get well soon, Papi. pic.twitter.com/9orpBgnVI5

