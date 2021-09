Expresidenta de Ecuador dice covid-19 provoca grave retroceso educativo en Latinoamérica

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -La expresidenta de Ecuador, Rosalía Arteaga, dijo este lunes que el impacto producido por la pandemia ha afectado considerablemente la educación en la región donde se espera un retraso impactante para recuperar el ritmo ordinario.

“En el caso de UNESCO y UNICEF, estos organismos han determinado que el retroceso de educación podría ser tan grave como una década porque los niños dejaron de asistir a clases, estuvieron muy mal conectados porque los profesores no estaban capacitados para dictar clases”, destacó Arteaga.

Al ser entrevistada en el programa “Opiniones” que dirige y produce la jurista Lenis García, la exjefa de Estado de Ecuador, dijo además que otro sector que se ha visto golpeado a nivel regional es el sanitario.

“Estoy consciente de que no se hizo todo y que tenemos que enmendar las situaciones el tema de la salud pública es gravísimo yo hablo de mi país, pero en general cuando uno visita a los países se encuentra que los dramas son similares, que no hay suficiente atención médica, que no se está priorizando los temas de salud pública, yo creo que hay que tomar mucho el tema preventivo”, afirmó.

Asimismo, destacó la importancia de que todos los países puedan lograr vacunar a sus poblaciones para enfrentar las mutaciones y frenar los contagios.

Secretaría General Iberoamericana

Durante su participación, Arteaga también expresó sus aspiraciones de dirigir la Secretaría General Iberoamericana, órgano internacional que brinda apoyo a los 22 países que conforman la comunidad Iberoamericana, de la cual República Dominicana ostenta la presidencia pro tempore.

“Todo lo que se pueda aportar en temas de educación en lo que tiene que ver con el cambio climático, el avance que la innovación puede darle a nuestros países y me parece que eso tiene que aprovecharse fomentando en los niños, en los jóvenes, la capacidad de dedicarse también al cultivo de la ciencia”, indicó.

