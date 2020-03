Expresidenta de Acroarte Emelyn Baldera retoma candidata a diputada en el D.N. por el PRD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La periodista Emelyn Baldera informó este miércoles que aceptó la propuesta que le hizo el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) para ir como candidata a diputada por la circunscripción número uno del Distrito Nacional.

De esta manera, la expresidente de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) retomó sus aspiraciones políticas tras haber renunciado a la candidatura a regidora por la misma demarcación, junto a otros 36 candidatos de las tres circunscripciones luego de la declinación a la candidatura de Hugo Beras como candidato a alcalde por el PRD.

“Para mí es un privilegio poder servir a mi comunidad y mi país a través de cualquier posición. Siempre he dicho que no me limitará la posición para yo trabajar a favor de las mejores causas”, sostuvo Baldera.

“Agradezco una vez más a Miguel Vargas Maldonado, presidente del partido, por depositar una vez más la confianza en nosotros para seguir adelante con esta candidatura”, comentó la comunicadora.

Emelyn Baldera es periodista y comunicadora con más de 20 años de experiencia y con una trayectoria importante en medios impresos como Listín Diario. Su paso por la presidencia de Acroarte (2017-2019) le permitió demostrar el liderazgo que tenía junto con su capacidad de motorizar proyectos para el bienestar común.

Su incursión en la política fue en este año movida por el trabajo social y comunitario de sus padres, Antonio Baldera y María Ramona Rodríguez.

Invitó a sus seguidores a utilizar la plataforma www.emelynbaldera.compara que puedan sumarse y participar en los procesos que permitirán el desarrollo de una mejor comunidad.

