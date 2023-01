Exporten los huevos

La decisión del Gobierno de prohibir las exportaciones de huevos durante 15 días no parece una buena medida. Quien exporta, lo primero que debe garantizar es la consistencia en el suministro y la calidad de lo que vende.

Es preferible que el mercado local sufra alguna escasez y no que se corra el riesgo de perder un espacio conquistado que compra lo que producimos.

Haití, por ejemplo, es un gran comprador de huevos en la República Dominicana y no tiene sentido que ahora se le diga que no podemos seguir el suministro. Incluso, qué pasaría si aparece otro suplidor que nos quite ese mercado.

Cada vez hay que mirar más a los mercados exteriores y la primera condición es ser consistentes en el suministro.

