Exportaciones de RD superan expectativas con crecimiento de 37%

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO-. Biviana Riveiro Disla, directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión (ProDominicana) de la República Dominicana informó que las exportaciones de bienes superaron las expectativas de crecimiento al llegar a la cifra récord de US$ 1,116.4 millones en marzo. El incremento fue de 37% con respecto al 2020 y de 29% en relación al 2019 previo a la pandemia.

El destino que adquirió mayor volumen de productos dominicanos fue el mercado estadounidense. Este reflejó un incremento de US$ 170.9 millones, lo que equivale a un crecimiento interanual de un 44%, destacándose también las exportaciones hacia India con un incremento de US$141.7 millones, Haití US$28.6 millones, entre otros 87 mercados que experimentaron crecimiento positivo durante el mes de marzo.

“El crecimiento reflejado en marzo es muestra de la diversificación de nuestras empresas y productores. También es señal de que estamos recuperando el posicionamiento aventajado en los mercados globales”, expresó la funcionaria de la entidad.

Los productos que reflejaron un incremento mayor fueron los cigarros puros con un aumento de 94 %, equivalente a US$ 52 millones; siguiéndole las exportaciones de equipos eléctricos con un incremento de US$ 26.7 millones y las ventas de Oro en bruto US$ 44.2 millones.

El sector zonas francas registró un crecimiento de 42.5 por ciento. Las exportaciones de productos mediante el régimen nacional tuvieron un incremento de 32.4 por ciento.

Riveiro expreso que “el incremento en las exportaciones es sinónimo de la resiliencia del sector exportador dominicano y del conjunto de iniciativas que ha desplegado el gobierno del presidente Luis Abinader como son: el Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones, el Plan de Relanzamiento del Sector Tabaco, así como la estrategia de encadenamiento productivo, entre otras”.