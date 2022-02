Expolicía dominicano del NYPD hace historia al izar la bandera dominicana por primera vez en Times Square

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ David Vargas, ex oficial dominicano del Departamento de la Policía de Nueva York (NYPD) y con rango de Mayor en la Policía Nacional dominicana, hizo historia este domingo 27 de febrero 2022 al izar por primera vez la bandera dominicana en la histórica plaza de Times Square durante la celebración de la independencia nacional.

Vargas, quien es también el encargado de seguridad del consulado general en Nueva York, dijo que su corazón latió varias veces cuando estaba izando el pabellón tricolor nacional durante la concurrida actividad encabezada por el cónsul general Eligio Jáquez, con la presencia del alcalde Eric Adams, el senador federal Charles Schumer (Chuck), líder de la mayoría demócrata en el senado de Estados Unidos, el congresista Adriano Espaillat, el comisionado de transporte de l ciudad y ex concejal dominicano Ydanis Rodríguez, el senador estatal de origen boricua Luis Sepúlveda, y otros funcionarios y oficiales electos de la ciudad y el estado.

Vargas agradeció haber sido escogido por el cónsul Jáquez y el director de la PN, Mayor general Eduardo Alberto Then para el izamiento de la bandera.

“Cuando me dijeron que fui escogido para ese acto del izamiento de la bandera, me sentí sumamente halagado y orgulloso de que se iba a hacer un acto que nunca se había hecho en Times Square. Fue motivo de orgullo y sentí que el corazón me latía al ver que yo le daba un empujoncito a nuestra bandera hasta verla arriba, bien alta”, explicó Vargas.

“Sumamente emocionado y bendecido en ser el primer dominicano en marcar ese hito en la historia”, añadió.

Vargas, dijo que sobre todo en una plaza como Times Square que históricamente ha sido un foto de las luchas por la libertad.

“Ese lugar siempre ha sido escogido para las grandes luchas para que las sociedades se levanten en favor de la paz y buscando reivindicaciones para los ciudadanos, además de que es el centro histórico de los turistas de todo el mundo que vienen a Times Square”, relató.

Vargas, quien llegó en 1978 a Puerto Rico desde la República Dominicana pasó de esa isla a Nueva York después de graduarse de bachiller y en la universidad Interamericana de Puerto Rico, especializándose con un grado asociado en administración de empresas y en 1986 llegó a Estados unidos.

Estudió en la Universidad de Nueva York (City College), donde entró en 1989 graduándose con una licenciatura en 1995.

Ese mismo año ingresó a la academia del NYPD graduándose de oficial de policía y estuvo 21 años.

Vargas también representó a la PN durante los funerales de los policías dominicanos Jason Rivera y Wilbert Mora asesinados el 21 de enero 2022 en un apartamento de Harlem en Manhattan.

