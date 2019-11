(VIDEO) Explosión en torre deja dos muertos y cuatro heridos en el sector Evaristo Morales

View this post on Instagram

Unas dos personas muertas y cuatro heridas, fue el resultando de una explosión en un edificio de apartamentos en el sector Evaristo Morales de esta capital. De acuerdo a los presentes, la explosión se originó en un sótano de una torre en construcción ubicada en la calle Emiliano Tardiff con Pedro Porfirio Herrera. En el lugar se encuentran miembros del cuerpo de bomberos de Santo Domingo y personal del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 911 ( @sistema911_rd ). Las víctimas aún no han sido identificadas. #elnuevodiariord