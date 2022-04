Expertos señalan guerra entre Rusia y Ucrania afectará seriamente a República Dominicana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Seis analistas coincidieron en que la guerra entre Rusia y Ucrania recae en un tema geopolítico, histórico y de intereses, que se ha cobrado la vida de miles de civiles y militares de ambas naciones, tras más de un mes del inicio del conflicto bélico.

En el panel “Guerra en tiempo de paz”, moderado por la periodista Lorenny Solano, participaron los destacados expertos e intelectuales Guarocuya Félix, Giovanni Báez, Alfredo de la Cruz, Mariet Espinal, Manolo Pichardo y Manuel Cruz, quienes también analizaron cómo la invasión de Rusia en Ucrania va a repercutir en la República Dominicana.

Durante el conversatorio, los panelistas coincidieron en que el conflicto bélico que se desarrolla en estos momentos entre estos dos países estratégicos en los mercados de insumos, podría generar de alguna u otra manera efectos en el país, como en el aumento de los precios de los combustibles y otros bienes y servicios, además, podría perjudicar la recuperación del turismo.

Para el politólogo e ingeniero Alfredo De La Cruz, la crisis empezó por una situación que tiene que ver con intereses de los actores envueltos, que resultaron de algún modo afectados en el momento que se desintegró la Unión Soviética, y Occidente no supo dar respuestas en su debido contexto a esas demandas y ahora el problema se ha extendido hasta este punto.

Según la opinión del doctor Guarocuya Félix, este conflicto afectará seriamente a República Dominicana, que no estará exento de vivir una serie de alteraciones económicas, dado a que los economistas le llaman a eso mecanismos de transmisión, es decir, una economía como la rusa tiene control de una parte importante de elementos que son fundamentales para el funcionamiento del dinamismo del mundo, basado en los alimentos o los combustibles.

“Por ejemplo, tanto Rusia como Ucrania aportan aproximadamente el 26% de todo el cereal que se consume nivel global, entonces eso impacta los pecios de los alimentos como el tema de los precios de la energía”, explicó.

En su disertación la profesora Mariet Espinal, reseñó que existen factores que impiden que el mundo se vaya a una tercera guerra. Citó que la sociedad mundial no aceptaría un conflicto internacional armado liderado por Estados Unidos o por Occidente. “El mundo recién se restablece de una pandemia que nosotros sabemos que los resultados han sido catastróficos en materia económica, en pérdida humana y en todo lo demás”.

Los criterios del licenciado Manolo Pichardo, establecen que lo que ocurre es que la situación actual entre Rusia y Ucrania se hubiese podido evitar con una negociación en plano diplomático, más eficaz y tomando en serio el problema de Occidente. “Rusia lo que quería era respeto, ningún país va a permitir por razones de supervivencia que lo acorralen y le coloquen misiles dirigidos hacia su territorio”, sostuvo.

El doctor Giovanni Báez señaló que la OTAN ha sido bastante floja ya que le ha faltado apretar y poner límites, “no creo que vayamos a una tercera guerra mundial pero si no se ponen esos límites pudiéramos esperar una escalada en violencia”, dijo al explicar que están aplanando a Ucrania, no importa si derrumba el Gobierno de Zelensky, al final quedan con un Estado destruido y con una economía que puede quedar inoperante por un buen tiempo.

Mientras que el licenciado Manuel Cruz, entiende que el secretario general de las Naciones Unidas ha tratado de mediar entre el conflicto, sin embargo no quiere mezclar sus intereses, como lo es el de reelegirse. Dijo que él ha tratado de no tener la objeción de algún consejero permanente para quedarse en el centro.

“Queremos la paz, queremos armonía, pero no te enfrento”, puntualizó, antes de agregar que ese es el papel que debería estar juntando la ONU en estos momentos.

De su lado, Lorenny Solano quien sirvió de hilo conductor de este debate, manifestó que en la actualidad la población de Ucrania se enfrenta a una desafortunada crisis de derechos humanos, porque están muriendo personas, incluso menores, y que las vidas de miles se encuentra en peligro.

“Lamentablemente este no es el único conflicto que atraviesa la humanidad y no vemos todos los conflictos porque no han sido mediatizados en la misma magnitud, pero duele, porque son seres humanos y eso lo que no quisiéramos que se siga expandiendo. Ojalá que este conficto entre Rusia y Ucrania pueda cesar, que haya un alto al fuego porque le conviene a todo el planeta“.

El panel “Guerra en tiempos de paz”, fue producido por LASO Films del Grupo LASO, que dirige la joven emprendedora Solano y fue transmitido a través del programa “Dominicana Buenas Noches” por RNN canal 27, y de manera simultánea por LASO TV a través de YouTube.

