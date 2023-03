Expertos opinan sobre favoritos para ganar el CMB y el Jugador Más Valioso del evento

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- El World Baseball Classic empezará el martes por la noche. Un evento en el que 20 países lucharán durante el trascurso de dos semanas.

Cuando todo llegue a su fin, ¿cuál selección se quedará celebrando en el terreno del loanDepot park el 21 de marzo?

¿Cuál jugador cementará su legado ganando el Premio a Jugador Más Valioso?

Sólo el tiempo lo dirá, pero, por ahora, MLB.com le pidió a un grupo de expertos que dieran sus pronósticos sobre lo que veremos en los próximos días en el Clásico.

DAVID ADLER

Semifinal 1: República Dominicana vence a Italia

Semifinal 2: EE.UU. vence a Japón

Final: EE.UU. vence a República Dominicana

JMV: Trea Turner (EE.UU.)

El buen pitcheo no le ganará al buen bateo en el World Baseball Classic. Japón y República Dominicana tiene los mejores cuerpos de pitcheo – estoy emocionado por ver a Roki Sasaki – pero la alineación de Estados Unidos será superior. Trea Turner será el catalizador de todo, por eso será mi JMV. Una final de EE.UU. vs. R.D. podría exhibir las dos mejores alineaciones que hayamos visto. Trout y compañía encontrarán la manera de repetir como campeones del WBC. Predicción arriesgada: Italia superará a Israel y serán la sorpresa antes de enfrentarse a los más grandes en las semifinales. Son mejores de lo que crees.

THOMAS HARRIGAN

Semifinal 1: República Dominicana vence a Corea

Semifinal 2: Venezuela vence a Japón

Final: Venezuela vence a República Dominicana

JMV: Ronald Acuña Jr. (Venezuela)

Si bien Japón, Estados Unidos y República Dominicana están acaparando la mayoría de la atención, Venezuela podría ser el mejor equipo del que nadie está hablando, especialmente con un Ronald Acuña Jr. finalmente en el roster. Ahora a su 100%, luego de su lesión de rodilla en el 2021, Acuña está en busca de restablecerse como uno de los perennes candidatos al JMV, y podría comenzar su recorrido llevándose a casa el Clásico. Acuña lidera a un talentoso grupo en el que también están José Altuve, Salvador Pérez, Gleyber Torres, Luis Arráez y el veterano de mil batallas, Miguel Cabrera, quien está comenzando la última temporada de su memorable carrera. Los venezolanos también tienen profundidad en su pitcheo – Pablo López, Martín Pérez, Jesús Luzardo, Eduardo Rodríguez y Luis García llegan con mucha experiencia abriendo juegos, mientras que Ranger Suárez y José Alvarado vienen de brillar con los Filis en la postemporada. No será un camino fácil para Venezuela, que comparte grupo con Puerto Rico y la República Dominicana, y tendrían que enfrentar a Estados Unidos tan pronto como en los cuartos de final. Pero esta selección tiene el talento para ganarlo todo.

SARAH LANGS

Semifinal 1: República Dominicana vence a Cuba

Semifinal 2: Japón vence a EE.UU.

Final: República Dominicana vence a Japón

JMV: Jeremy Peña (República Dominicana)

Peña ya ganó el JMV de la SCLA y de la Serie Mundial, y se podría pensar que sus logros seguirán multiplicándose. Este torneo será muy divertido y estoy genuinamente emocionada por ver a estos equipos. Puedo ver a Puerto Rico, Venezuela o México arruinando mis predicciones del Grupo C o D, y en el otro lado, Países Bajos y Corea podrían hacer lo propio. Cualquier equipo, la verdad. Estoy anticipando que la República Dominicana dominará, y tienen muchas opciones para un posible JMV; lo que habla de su profundidad. Este será el mejor WBC de la historia y siento que tenemos a tres “superequipos” con Dominicana, Estados Unidos y Japón. ¡Vamos!

MATT MONAGAN

Semifinal 1: República Dominicana vence a Países Bajos

Semifinal 2: EE.UU. vence a Japón

Final: República Dominicana vence a EE.UU.

JMV: Julio Rodríguez (República Dominicana)

Muchos equipos de este año tienen una debilidad clara. Ya sea falta de pitcheo, tal vez una pobre defensiva o quizás es la falta de bateadores profesionales. Pero la selección dominicana no tiene ninguno de esos problemas. Tienen al vigente Cy Young liderando a su cuerpo de pitcheo, tienen un cuadro interior y unos jardines dignos del Juego de Estrellas, e incluso cuentan con un bullpen lleno de brazos ganadores de Serie Mundial. Incluso su gerente general, el veterano de 42 años, sigue generando temor cuando se para en el plato.

Tengo a los Países Bajos haciendo cierto ruido. Tienen un grupo talentoso, un buen cuerpo de entrenadores y una mezcla de veteranos que han lucido bien en eventos anteriores. Pero no sé si tengan el pitcheo necesario para superar a la República Dominicana. La ofensiva de Estados Unidos es mejor que cualquier, pero como los neerlandeses, su falta de profundidad en el pitcheo, podría ser un problema.

RICARDO MONTES DE OCA

Semifinal 1: República Dominicana vence a Cuba

Semifinal 2: Japón vence a Venezuela

Final: Japón vence a República Dominicana

JMV: Shohei Ohtani (Japón)

Aun sin Vladimir Guerrero Jr., la República Dominicana luce como una potencia. ¿Has visto esa alineación? Además, ¿ya mencioné que cuentan con el vigente ganador del Cy Young de la Liga Nacional, Sandy Alcántara? Fácilmente puedo verlos ganar su segundo título en la historia del evento. Pero también tienes a los vigentes campeones, Estados Unidos, con una selección que podría ser incluso mejor que la que tuvieron en el 2017. Venezuela luce como un equipo sólido. México podría ser la sorpresa y Puerto Rico podría finalmente dar el último paso, luego de perder las últimas dos finales. Pero todos ellos tienen algo en común: juegan en el mismo lado del cuadro. Esa es la razón principal por la cual me inclino por Japón. Tienen el talento y la experiencia de participar en eventos internacionales. Y tienen a Shohei Ohtani, quien no ha perdido tiempo en detonar enormes batazos como preparación al torneo. Japón ganará su tercer título del World Baseball Classic venciendo a la República Dominicana en una final memorable.

MIKE PETRIELLO

Semifinal 1: República Dominicana vence a Corea

Semifinal 2: Japón vence a EE.UU.

Final: Japón vence a República Dominicana

JMV: Roki Sasaki (Japón)

En mi opinión, hay tres equipos de primer nivel en este torneo. Pero dado que el pitcheo abridor de Estados Unidos está muy por detrás del de Japón y República Dominicana, es bastante fácil para mí ver una final entre estos dos últimos, ¿y quién no quisiera ver al “mejor pitcheo abridor” (Japón) contra “quizás la mejor alineación de todos los tiempos” (Dominicana)? Me inclino por Japón simplemente porque creo que hay demasiado talento de alto nivel – fuera del mundo de MLB — que los fanáticos estadounidenses no conocen. Así que claro, enfóquense en Yu Darvish, Shohei Ohtani y Lars Nootbaar. Pero lo que más me emociona es ver a Munetaka Murakami (56 jonrones el año pasado), Yoshinobu Yamamoto (ganador consecutivo del premio de pitcheo más importante de Japón) y, sobre todo, a Sasaki, de solo 21 años, quien lanzó un juego perfecto de 19 ponches el año pasado. Son lo suficientemente buenos como para llevarse el campeonato.

EFRAIN RUIZ PANTIN

Semifinal 1: Japón vence a Venezuela

Semifinal 2: República Dominicana vence a Corea

Final: Japón vence a República Dominicana

JMV: Munetaka Murakami (Japón)

Shohei Ohtani nos advirtió cuando dijo que él ni siquiera era el mejor jugador de su selección. Si bien nadie está obligado a creerle (nosotros definitivamente no lo hacemos), eso debería decirnos mucho sobre la profundidad de este equipo, con el jonronero Munetaka Murakami y los lanzadores Roki Sasaki y Yoshinobu Yamamoto liderando el camino junto a Ohtani. Tome todo ese talento, más el hecho de que han estado entrenando juntos durante mucho más tiempo que otras superpotencias como EE.UU. y la República Dominicana, y ahí tienen a nuestro favorito para ganar el Clásico por tercera vez. En cuanto a la sorpresa, todos esos abridores consolidados de Grandes Ligas en el equipo de Venezuela llevarán a Ronald Acuña Jr. y compañía a las semifinales después de enviar a casa a EE. UU. en los cuartos de final (juego de eliminación directa) en Miami.

ANDREW SIMON

Semifinal 1: Mexico vence a Corea

Semifinal 2: Japón vence a EE.UU.

Final: Japón vence a México

JMV: Shohei Ohtani (Japón)

¿Me arrepentiré rápidamente de no haber elegido a los Estados Unidos o la República Dominicana, posiblemente los dos mejores equipos del torneo, para ni siquiera llegar a la final? Posiblemente, o quizás hasta probablemente. Pero es más divertido buscar sorpresas. El roster de México es probablemente más fuerte de lo que piensas, liderado por una rotación de abridores que, francamente, ahora se ve mejor que un grupo estadounidense al que le faltan piezas. Pero hablando de pitcheo, nadie puede igualar los estelares brazos la selección de Japón. Eso incluye a Ohtani, quien parece destinado a dejar su huella en el Clásico Mundial de Béisbol y darle a su país su tercer campeonato en cinco intentos.

DAVID VENN

Semifinal 1: Corea vence a México

Semifinal 2: República Dominicana vence a Japón

Final: República Dominicana vence a Corea

JMV: Rafael Devers (República Dominicana)

Veo sólida la selección mexicana, cuyo roster podría pasar algo desapercibido con las tantas estrellas en los equipos de la República Dominicana, los Estados Unidos y Japón. Es formidable una rotación abridora que incluye a Julio César Urías, José Urquidy y Taijuan Walker. Duele perder a Alejandro Kirk, pero creo que México aún tendrá suficiente ofensiva y suficiente pitcheo en relevo para llegar lejos. Sin embargo, la República Dominicana, con todo y las bajas de Vladimir Guerrero Jr. y otros, tiene demasiado talento como para perder, aun contra el trabuco de los Estados Unidos. Con su propio talento que ha estado algo “bajo el radar”, Corea llega a la final, pero para mí Dominicana impone su calidad y se lleva su segundo título del Clásico en los últimos tres torneos.

MICHAEL CLAIR

Semifinal 1: Corea vence a República Dominicana

Semifinal 2: Japón vence a EE.UU.

Final: Corea vence a Japón

JMV: Chang-Mo Koo

Los cuatro mejores equipos (o se podría decir que hasta seis a ocho) están tan sólidos y bien armados en cada posición, que es casi imposible elegir entre ellos. ¿Te gusta esa alineación de la República Dominicana que podría dar 800 jonrones en una temporada? ¿Qué hay de los Estados Unidos con posibles miembros del Salón de la Fama por todo el diamante? Sin embargo, al final, creo que nuestra final contará con los dos equipos más equilibrados. Japón no solo tiene a Shohei Ohtani, ¿qué más podemos decir sobre él? – sino también a una superestrella en la tercera base en Munetaka Murakami (56 jonrones la temporada pasada), la joven superestrella Roki Sasaki y el ganador consecutivo del Premio Sawamura, Yoshinobu Yamamoto.

Corea luce muy bien con Jung-Hoo Lee (futura estrella en MLB) en los jardines, una gran defensiva en la línea central con Tommy Edman, Ha-Seong Kim y el receptor Euiji Yang, y quizás el mejor bullpen del torneo. Si Corea y Japón juegan 10 veces, Japón podría ganar siete, pero en este torneo el ganador se lo lleva todo a partir de cuartos de final, así que me voy con Corea por un pequeño margen. Después de no poder pasar de la primera ronda en los últimos dos torneos, Corea está extra motivada y podría sorprender al mundo con su desempeño.

MARK FEINSAND

Semifinal 1: EE.UU. vence a Cuba

Semifinal 2: República Dominicana vence a Japón

Final: República Dominicana vence a EE.UU.

JMV: Manny Machado (República Dominicana)

Hay varios trabucos en este Clásico, pero ninguno tan fuerte como el de la República Dominicana. Machado todavía debe estar preguntándose cómo Adam Jones le robó aquel jonrón en el WBC del 2017, pero esta vez hará lo suficiente para darle el título a su equipo, capturando los honores como JMV.

