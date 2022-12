Experto sostiene han colocado parchos a Seguridad Social; recalca urgencia de modificar ley

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El experto en seguros Héctor Guerrero consideró que urge incrementar los esfuerzos para modificar la Ley 87-01 que crea el sistema de Sistema Dominicano de Seguridad Social, argumentando que se han colocado algunos parchos con la intención de subsanar las diferencias existentes en el sector.

Aseguró que para calmar los recelos que hay con las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) es necesario que se realice una modificación general de la ley que, desde hace un tiempo pasea por el Congreso Nacional a la espera de ser estudiada.

“Una reforma completa, porque al estar haciendo cambios del aumento de los montos de un millón a dos millones, de incrementar dos o tres procedimientos que se veía la urgencia de hacerlo. Se están poniendo parchos y entendemos que es necesario hacer algo más drástico en beneficio de la población”, comentó .

Al ser entrevistado por los comunicadores Rómulo Vallejo y Darwin Ovalles en el programa “Punto de Análisis”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Guerrero se manifestó en contra de la eliminación de las ARS, porque entiende que con una reforma completa de la ley se puede enmendar los conflictos.

“Porque ya se ha visto en diferentes escenarios que hay entre las ARS diferencias y no me refiero a la cobertura porque es la misma; pero por ejemplo, para el tema de la afiliación o que hay ARS que tienen muy pocos afiliados y se le dificulta el manejo, que al manejar poco volumen no tiene el mismo poder de negociación con los centros de salud y no puede tener la misma cobertura que las ARS grandes”, indicó.

Coberturas

El experto recordó que hace un tiempo el Consejo de la Seguridad Social incrementó a dos millones noventa mil pesos la cobertura para enfermedades catastróficas que están definidas por grupos en el catálogo de coberturas.

Además, aclaró que, sin importar la aseguradora, las personas tendrán la misma cobertura, siempre y cuando el procedimiento esté contemplado en el catálogo. “Si el procedimiento está contemplado por el PDSS y tenemos el mismo plan básico de salud, es decir, el régimen contributivo básico, tenemos la misma cobertura”, señaló.

