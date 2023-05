Experto resalta complejidades de divorcios o matrimonios en peticiones migratorias a EEUU

Por: Pedro Hernández.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El experto en asuntos migratorios, José Rosario, resaltó algunas de las múltiples complejidades que enfrentan las personas al tratar los temas de divorcio y matrimonio en los procesos migratorios hacia los Estados Unidos a través de una petición.

Rosario señaló que muchas personas tienen conceptos erróneos al iniciar el proceso de solicitud de petición hacia los Estados Unidos, creyendo que tener poco tiempo de matrimonio podría ser un obstáculo para obtener el visado.

El experto en migración emitió sus comentarios al participar en la conducción del programa “Agenda del Pueblo”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Sin embargo, dijo que esto va a depender del tipo de categoría en el cual se encuentra la persona, la cual podría caerse dependiendo del tipo de petición por el simple hecho de casarse.

A modo de ejemplo, explicó que si un ciudadano solicita a su cónyuge y se produce un divorcio, automáticamente se anulará el progreso de la petición.

“Pero lo mismo pasa con un residente permanente legal de los Estados Unidos, que dentro de los seis va en la fase final al presentar una entrevista consular en la Embajada Americana, pero me acabo de divorciar y mi cita me toca en unos diez días, aunque usted asista a la cita no va a tener esa residencia”, puntualizó.

Añadió que una vez consumado el divorcio, esto queda añadido al número de identificación personal de cada uno del ser humano que se encuentre en uno de estos procesos de matrimonio o divorcio.

